Las grietas del campeón: por qué Atlético Tucumán puede lastimar a Belgrano

No es ninguna novedad afirmar que Belgrano atraviesa un gran presente. Es el último campeón del fútbol argentino, cuenta con jugadores de jerarquía, una masa societaria envidiable y un entrenador de experiencia como Ricardo Zielinski. Sin embargo, de cara al duelo de mañana desde las 21.30, Atlético Tucumán parece encontrar un resquicio desde donde lastimar al “Pirata” en el Monumental. Y, por qué no, profundizar algunas dudas que empezaron a aparecer en Alberdi.