Por qué los objetos del pasado vuelven a fascinarnos

El auge de lo vintage abrió una nueva puerta para quienes se dedican a recuperar y darles una nueva oportunidad a los objetos del pasado. Los integrantes del emprendimiento Kairos descubieron que existe un público cada vez más interesado en piezas antiguas no necesariamente por su valor histórico, sino por su estética. Una persona puede comprar un reloj que no funciona, una vajilla antigua o un pequeño adorno simplemente porque quiere incorporarlo a la decoración de su casa, detallan.