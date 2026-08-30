El amor inspira las obras que interpreta el Ensamble Georgia

Es así como tres músicos georgianos cruzaron tierra, mar y cielo (literalmente) para afincarse en suelo norteño e integrar la Orquesta Sinfónica de Salta; dos de ellos son parte desde su fundación en 2001 y una tercera cumple ya dos décadas en ese cuerpo. Pero su actividad artística no se limita a esa función, sino que se desarrolla en simultáneo en forma independiente en el Ensamble Georgia (en una reivindicación de su origen), que se presentará esta noche a las 20 en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265),