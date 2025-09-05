Secciones
"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

La producción que conquistó Broadway y Madrid desembarca en el Teatro San Martín el 12 y 13 de septiembre.

Hace 1 Hs

El viernes 12 y el sábado 13 de septiembre a las 21.30, el Teatro San Martín abre sus puertas a uno de los musicales más populares de los últimos años: "Come from away - Un mundo sin fronteras".

Se trata de una producción que ya triunfó en Broadway y en Madrid, y que llega ahora con 16 actores en escena y una banda en directo. Dura una hora y 40 minutos, y promete emocionar con una historia que, aunque surgió de la tragedia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pone en el centro la solidaridad y la empatía.

¿De qué se trata "Come from away"?

La obra cuenta lo que pasó el 11 de septiembre de 2001 después de los atentados en Estados Unidos. Con el espacio aéreo cerrado, 38 aviones tuvieron que aterrizar de emergencia en Gander, Canadá. De golpe, un pueblo chico recibió a 7.000 pasajeros varados.

Lo que podría haber sido un caos se convirtió en un ejemplo de humanidad. Los habitantes dieron alojamiento, comida y contención emocional a los viajeros. Esa experiencia real se transformó en musical y terminó recorriendo los escenarios más prestigiosos del mundo.

"Come from away" fue premiada en Londres con cuatro Olivier Awards, incluyendo Mejor Musical, y en Broadway recibió elogios por la dirección y la fuerza de su elenco.

Entradas, promos y todo lo que tenés que saber

Las entradas se venden en la boletería del Teatro San Martín (avenida Sarmiento 601) y también en sucursales de Credimás. Hay promos para aprovechar:

- Club LA GACETA ofrece un 2x1 para la función del viernes 12, sujeto a disponibilidad.

- Credimás permite pagar en 3 cuotas sin interés.

MUSICAL. Come From Away se presentará en el Teatro San Martín con 16 actores en escena y una banda en vivo que revive la historia real de Gander. MUSICAL. Come From Away se presentará en el Teatro San Martín con 16 actores en escena y una banda en vivo que revive la historia real de Gander. / GOOGLE

Si todavía no viste un musical grande en directo, esta puede ser la oportunidad. Más de una hora y media de música, baile e interpretación en el principal escenario tucumano, con una historia que habla de empatía y comunidad, sin fronteras de idioma ni de edad.

Por qué no te lo podés perder

"Come from away" no sólo cuenta un hecho histórico. También invita a pensar cómo reaccionamos frente a una crisis y cómo la solidaridad puede cambiarlo todo. Para muchos, será la primera oportunidad de ver un musical con gran nivel de producción en Tucumán. Y para otros, la chance de revivir un recuerdo del pasado reciente con un mensaje actual: la empatía todavía puede salvar al mundo.

Comentarios