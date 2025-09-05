"Come from away", el musical basado en hechos reales del 11-S, llega a Tucumán

Se trata de una producción que ya triunfó en Broadway y en Madrid, y que llega ahora con 16 actores en escena y una banda en directo. Dura una hora y 40 minutos, y promete emocionar con una historia que, aunque surgió de la tragedia de los atentados del 11 de septiembre de 2001, pone en el centro la solidaridad y la empatía.