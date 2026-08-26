Los últimos días de Dolly Parton: habló de su salud poco antes de morir y tuvo que cancelar viajes
Dolly Parton atravesó un delicado momento de salud antes de su muerte: fue internada en Nashville y, días antes, había contado que sufría mareos y deshidratación y que sus médicos le habían recomendado no viajar.
Resumen para apurados
- La cantante Dolly Parton falleció a los 80 años el 25 de agosto en un hospital de Nashville, tras una breve batalla contra el cáncer, según confirmó su entorno.
- La artista había sido internada cuatro días antes por un deterioro físico, tras meses de lidiar con mareos, deshidratación y el impacto por la muerte de su esposo.
- Con más de 100 millones de discos vendidos y múltiples premios, su legado perdurará a través de su obra y una futura producción musical sobre su vida en Broadway.
La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y de la cultura estadounidense, ocurrió después de un rápido deterioro de su estado de salud. La cantante, compositora y actriz falleció el martes 25 de agosto a los 80 años en Nashville, rodeada por sus seres queridos. Su equipo confirmó posteriormente que había atravesado una breve batalla contra el cáncer, aunque no informó qué tipo de cáncer padecía.
La noticia de su muerte fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver, quien publicó un video en las redes sociales. Sin embargo, en las horas posteriores comenzaron a conocerse nuevos detalles sobre los últimos días de la artista y las dificultades de salud que había atravesado durante los meses anteriores.
Dolly Parton había sido internada cuatro días antes de morir
Parton ingresó el viernes 21 de agosto al Vanderbilt University Medical Center de Nashville, donde permaneció hasta su fallecimiento cuatro días después. Según reportaron medios estadounidenses, su internación se produjo luego de un deterioro en su estado de salud.
En un primer momento, la causa de su muerte no había sido informada. Más tarde, un representante de la cantante confirmó a People que había enfrentado una breve batalla contra el cáncer y que murió en el Vanderbilt-Ingram Cancer Center, acompañada por familiares y personas cercanas. El comunicado no especificó qué tipo de cáncer tenía.
En los días previos a su internación, la salud de Parton ya había generado preocupación entre sus seguidores. La artista había reducido sus apariciones públicas y cancelado compromisos debido a distintos problemas físicos.
Las últimas señales sobre la salud de la cantante
El 14 de agosto, Parton no pudo asistir personalmente a la inauguración de una nueva atracción de Dollywood y participó mediante un video grabado desde Nashville. En esa oportunidad explicó que atravesaba algunos problemas de salud, entre ellos episodios de mareos y deshidratación, y contó que su médico le había recomendado no viajar.
Días después, el 19 de agosto, también participó de manera virtual en la ceremonia de los ACM Honors, donde recibió el Poet's Award. Para entonces, había hablado públicamente de su recuperación y de su intención de continuar trabajando a pesar de sus dificultades de salud.
La situación se había manifestado también durante los meses anteriores. En marzo, Parton había explicado que algunos problemas de salud, sumados al impacto emocional provocado por la muerte de su esposo, Carl Dean, la habían dejado agotada. Dean murió en marzo de 2025, después de casi seis décadas de matrimonio.
Además, la cantante había postergado y luego cancelado su residencia en Las Vegas, originalmente prevista para 2025, en medio de sus dificultades médicas.
Qué dijo Dolly Parton sobre su salud antes de morir
En una entrevista publicada por People poco antes de su muerte, Parton reconoció que estaba atravesando un período complicado. La artista contó que había dejado de ocuparse de algunos problemas propios mientras acompañaba a su esposo durante su enfermedad.
A pesar de las dificultades, mantenía una actitud optimista y aseguraba que quería continuar con sus proyectos. En los últimos meses había seguido trabajando en distintas iniciativas, entre ellas una producción musical sobre su vida que tiene previsto llegar a Broadway y otros proyectos vinculados con su legado artístico.
La cantante había construido durante más de seis décadas una carrera que trascendió la música country. Con canciones como “Jolene” e “I Will Always Love You”, además de su trabajo como actriz, empresaria y filántropa, se convirtió en una figura reconocida mundialmente. Reuters destacó que vendió más de 100 millones de discos y recibió 11 premios Grammy, incluido uno por su trayectoria.
El anuncio de la muerte de Dolly Parton
El encargado de comunicar el fallecimiento fue su sobrino Bryan Seaver, quien explicó que la propia Parton le había pedido años atrás que fuera él quien diera la noticia cuando llegara ese momento.
Seaver expresó el profundo dolor de la familia, pero también destacó la forma en que Parton había vivido y el legado que dejaba. La artista murió a los 80 años en Nashville, después de una carrera que la convirtió en una de las grandes referentes de la música estadounidense.