Los últimos días de Dolly Parton: habló de su salud poco antes de morir y tuvo que cancelar viajes

La muerte de Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y de la cultura estadounidense, ocurrió después de un rápido deterioro de su estado de salud. La cantante, compositora y actriz falleció el martes 25 de agosto a los 80 años en Nashville, rodeada por sus seres queridos. Su equipo confirmó posteriormente que había atravesado una breve batalla contra el cáncer, aunque no informó qué tipo de cáncer padecía.