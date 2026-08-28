Marcos Lescano: de telonear a los Stones con La 25 a la nueva mística de Eslavos
El histórico ex guitarrista de La 25 llega a Tucumán con Eslavos para presentar “Alma “. En una charla exclusiva con LA GACETA, habló sobre su regreso al norte, el legado de la banda de Quilmes, la nueva etapa musical y la necesidad de mantener viva la “vieja escuela” del rock.
Resumen para apurados
- Marcos Lescano, exguitarrista de La 25, se presentará con su banda Eslavos este sábado en La Gesta Cultural de Tucumán para presentar su nuevo EP titulado "Alma".
- Tras la disolución de La 25 en 2021, Lescano fundó Eslavos en 2023, buscando renovar el sonido del rock barrial con la incorporación de instrumentos como gaitas y mandolinas.
- El recital marca el inicio de la trilogía discográfica "Alma, Vida y Corazón", con la que el grupo busca afianzar su gira federal y reivindicar la difusión tradicional del rock.
Hay músicos para los que el rock es mucho más que una cuestión de canciones. Para Marcos Lescano, es también una disciplina, un desafío y una manera de continuar una historia que lleva más de dos décadas.
Después de 25 años como guitarrista y compositor de La 25, la histórica banda de Quilmes que llegó a telonear a los Rolling Stones en River Plate en 2006, la disolución del grupo en 2021 marcó el final de una etapa. Pero no significó el final del camino para Lescano. En 2023 fundó Eslavos, una banda con la que comenzó una nueva búsqueda musical y que tuvo su debut oficial en La Trastienda en marzo de ese año. Desde entonces, el proyecto fue creciendo y ahora se propone ampliar su recorrido por distintos puntos del país. Este sábado 29 de agosto, de la mano de Diez Producciones, Eslavos llegará por primera vez a Tucumán para presentarse en La Gesta Cultural.
Una mirada hacia el pasado y otra hacia el futuro
El regreso al norte tiene un significado especial para Lescano. Durante más de dos décadas recorrió Tucumán junto a La 25 y mantiene un vínculo con la escena y con el público de la provincia. “Hace unos cuatro o cinco años que no vamos”, cuenta el músico, que espera reencontrarse con viejos amigos y con quienes acompañaron aquellas visitas de la banda.
Para explicar el momento que atraviesa, Lescano utiliza una imagen que resume su presente: “Es como el águila de dos cabezas: una mira eternamente al pasado y la otra eternamente al futuro, y en ese camino estamos”.
“Alma”, el comienzo de una nueva trilogía
La identidad de Eslavos también se construye a partir de una forma de componer vinculada con lo urbano y con la espontaneidad. Las canciones surgen de la inspiración del momento y de las experiencias que deja el paso del tiempo, sin ajustarse necesariamente a fórmulas preestablecidas.
En ese proceso también juega un papel importante la afinidad musical entre sus integrantes: Federico “Yankee” Varela y Ezequiel Albuquerque, en guitarras; Lucas Berns, en bajo; Hernán “Oreja” Leiva, en batería; y Juan Ildarraz, en armónica.
La banda atraviesa actualmente una etapa de producción intensa, con un proyecto ambicioso: un disco dividido en tres partes, titulado “Alma, Vida y Corazón”. La primera entrega, el EP “Alma”, ya está disponible. El material incorpora instrumentos que no suelen ocupar un lugar central dentro del rock de barrio, como gaitas, saxos y mandolinas, y amplía la paleta sonora de la banda.
“El desafío es ir haciendo las cosas bien y que te gusten; si no, nada tiene sentido, ni para vos ni para la gente que te escucha”, sostiene Lescano.
Afiches, calle y boca en boca
A la hora de hablar del presente del rock, el músico observa con entusiasmo el recambio generacional. Destaca que muchos jóvenes vuelven a formar bandas y a recuperar una energía que recuerda a la escena de los años 90 y 2000.Pero también advierte sobre la dependencia de las plataformas digitales y reivindica otras formas de difusión. “Tratamos de no perder la vieja escuela: el volante, el afiche en la calle y el boca en boca, que es una de nuestras armas favoritas y predilectas”, explica.
Para Lescano, el vínculo entre una banda y su público no termina en las redes sociales. La experiencia de estar frente a un escenario, compartir un recital y generar un contacto directo continúa siendo una parte fundamental de la identidad del rock.En esa lógica, cada persona que participa de un show puede convertirse también en alguien que recomiende la banda y ayude a que su música circule de manera natural.
Para Lescano, volver al norte significa mucho más que sumar una fecha a una gira. Es recuperar un vínculo construido durante años y, al mismo tiempo, presentar una nueva etapa.
La fecha en La Gesta Cultural contará además con la participación de The Cheti Roll Band, que será anfitriona de la noche, y de Bermejos, banda de Rafaela, Santa Fe, que llegará con su homenaje a Callejeros. La musicalización estará a cargo de DJ Caballo Tranquilo y Matts Pavone, prometiendo una velada a puro rock que abraza el legado del pasado y apuesta con fuerza al futuro.
Datos clave del show:
- Fecha: Sábado 29 de agosto
- Lugar: La Gesta Cultural
- Dirección: Av. Alem 747 (esquina pasaje Campo de las Carreras), San Miguel de Tucumán
- Horario: 22
- Entradas: Disponibles en boletería y a través del sistema Passline.