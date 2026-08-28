Marcos Lescano: de telonear a los Stones con La 25 a la nueva mística de Eslavos

Después de 25 años como guitarrista y compositor de La 25, la histórica banda de Quilmes que llegó a telonear a los Rolling Stones en River Plate en 2006, la disolución del grupo en 2021 marcó el final de una etapa. Pero no significó el final del camino para Lescano. En 2023 fundó Eslavos, una banda con la que comenzó una nueva búsqueda musical y que tuvo su debut oficial en La Trastienda en marzo de ese año. Desde entonces, el proyecto fue creciendo y ahora se propone ampliar su recorrido por distintos puntos del país. Este sábado 29 de agosto, de la mano de Diez Producciones, Eslavos llegará por primera vez a Tucumán para presentarse en La Gesta Cultural.