Video: el gol de “Majo” Granatto que llevó a Las Leonas a los penales ante Países Bajos

Las Leonas volvieron a tocar el cielo. Argentina se consagró campeona del Mundial después de igualar la final ante Países Bajos sobre el cierre y quedarse con la definición por penales por 3-1.
El empate llegó cuando quedaban menos de seis minutos. Después del séptimo córner corto argentino, Victoria Sauze frenó la bocha, Agustina Gorzelany remató desde la parte alta del área y María José Granatto apareció para completar la jugada y establecer el 1-1.
La igualdad llevó la definición a los penales, donde Las Leonas se impusieron 3-1 y desataron el festejo argentino.
De esta manera, el seleccionado nacional conquistó la tercera Copa del Mundo de su historia, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.
Así fue el gol de Majo Granatto
Â¡GOL DE LAS LEONAS A MINUTOS DEL FINAL DEL 4Q! SÃPTIMO CÃRNER CORTO Y MAJO GRANATTO MARCÃ EL 1-1 DE ARGENTINA ANTE PAÃSES BAJOS.— SportsCenter (@SC_ESPN) August 29, 2026
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