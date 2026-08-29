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Video: el gol de “Majo” Granatto que llevó a Las Leonas a los penales ante Países Bajos

Argentina igualó la final a menos de seis minutos del cierre con un gol de María José Granatto, en una jugada que tuvo la participación de Victoria Sauze, y se impuso 3-1 en los penales.

Argentina realizó siete córners cortos a lo largo de la final.
Argentina realizó siete córners cortos a lo largo de la final.
Hace 20 Min

Las Leonas volvieron a tocar el cielo. Argentina se consagró campeona del Mundial después de igualar la final ante Países Bajos sobre el cierre y quedarse con la definición por penales por 3-1.

El empate llegó cuando quedaban menos de seis minutos. Después del séptimo córner corto argentino, Victoria Sauze frenó la bocha, Agustina Gorzelany remató desde la parte alta del área y María José Granatto apareció para completar la jugada y establecer el 1-1.

La igualdad llevó la definición a los penales, donde Las Leonas se impusieron 3-1 y desataron el festejo argentino.

De esta manera, el seleccionado nacional conquistó la tercera Copa del Mundo de su historia, después de los títulos obtenidos en Perth 2002 y Rosario 2010.

Así fue el gol de Majo Granatto

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