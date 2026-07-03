La industria textil profundiza su crisis: la producción cayó más de 22% y continúa entre los sectores más golpeados

Otro indicador que acompañó la evolución de la actividad fue la inversión. El informe tomó como referencia las importaciones de maquinaria textil, que entre enero y mayo sumaron U$S50,4 millones, lo que representó una disminución interanual de 24%. La caída fue prácticamente generalizada entre los distintos tipos de equipos. Las importaciones de telares planos registraron el mayor descenso, seguidas por las máquinas para punto y bordadoras, y los equipos auxiliares. También descendieron las compras de maquinaria para acabado, hilatura y máquinas de coser. La única excepción correspondió a los equipos de lavado, que mostraron un incremento de 3% respecto del mismo período del año anterior.