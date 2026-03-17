Era empresaria textil, votó a Milei, se fundió y ahora es conductora de Uber: "Confié y me jodí"

"De ser jefa pasé a ser una simple conductora de aplicación. A mí no me da vergüenza, es parte de del aprendizaje, si bien no me encanta hacer esto, lo hago porque no me queda otra, porque tengo dos hijos y porque apuesto a que ellos aprendan a que en la vida a veces te va bien, a veces te va mal y la tenés que seguir luchando y la tenés que seguir peleando", concluyó.