Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación

A casi diez años del romance que protagonizaron mientras grababan Esperanza Mía, la relación entre Lali Espósito y Mariano Martínez volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, Ángel de Brito recordó algunos episodios posteriores a la ruptura y aportó detalles sobre el vínculo que el actor habría mantenido con el entorno familiar de la cantante.