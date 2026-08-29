Ángel de Brito reveló qué pasó entre Lali Espósito y Mariano Martínez después de su separación
Ángel de Brito recordó detalles de la conflictiva separación de Lali Espósito y Mariano Martínez y reveló qué habría pasado después de la ruptura, incluido el vínculo del actor con la familia de la cantante.
Resumen para apurados
- En LAM, Ángel de Brito reveló detalles de la conflictiva ruptura entre Lali Espósito y Mariano Martínez, asegurando que la familia de la cantante aún rechaza al actor.
- El romance terminó en 2016 en medio de celos profesionales por la ficción Esperanza Mía, llamadas a deshoras y un polémico audio donde él la tildaba de "nefasta".
- La polémica resurgió luego de que Lali descartara volver a trabajar con Martínez, dejando en claro que el distanciamiento y las tensiones persisten tras casi una década.
A casi diez años del romance que protagonizaron mientras grababan Esperanza Mía, la relación entre Lali Espósito y Mariano Martínez volvió a quedar en el centro de la escena. Esta vez, Ángel de Brito recordó algunos episodios posteriores a la ruptura y aportó detalles sobre el vínculo que el actor habría mantenido con el entorno familiar de la cantante.
Durante una emisión de LAM, el conductor habló sobre la conflictiva separación de los actores y aseguró que, según la información que maneja, el final de la pareja no habría significado el cierre inmediato de las diferencias entre ellos.
En ese contexto, De Brito lanzó una contundente frase sobre la relación de Martínez con la familia de Lali: “A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”.
Qué contó Ángel de Brito sobre Lali Espósito y Mariano Martínez
Al recordar lo que ocurrió después de la ruptura, De Brito sostuvo que Martínez habría tenido algunas actitudes que molestaban a la cantante. Entre ellas mencionó llamados y apariciones posteriores al final del noviazgo.
“Cuando cortaron, él le hacía cosas que a Lali no le gustaban, más allá de ese audio que se filtró. Apariciones, llamados tardíos. Viste esa gente que llama a las dos de la mañana”, relató el periodista durante el programa.
La referencia al audio corresponde a uno de los episodios más polémicos de aquella separación. En la grabación que se difundió públicamente, Martínez se refería de manera despectiva a quien en ese momento era su pareja y utilizaba la palabra “nefasta” para describirla.
Cómo comenzó el romance entre Lali y Mariano Martínez
La historia de amor entre los actores comenzó mientras ambos protagonizaban Esperanza Mía, la ficción que emitió El Trece. La relación entre sus personajes trascendió la pantalla y, en 2015, confirmaron que también estaban juntos en la vida real. Sin embargo, el noviazgo tuvo una duración breve y terminó en 2016, después de aproximadamente seis meses de relación.
Al referirse a aquella etapa, De Brito vinculó los conflictos de la pareja con lo que ocurría dentro de la ficción. “Salieron en todo Esperanza Mía. Lo que pasa es que Lali le morfó la novela, empezaron los celos, por eso le hizo el tema del ego”, sostuvo.
El polémico final de la pareja
La ruptura estuvo acompañada por una fuerte exposición mediática debido al interés que había despertado el romance entre dos de las figuras más populares de la televisión argentina.
La difusión del audio en el que Martínez hablaba de Lali profundizó la polémica y convirtió la separación en uno de los episodios más comentados de aquella etapa. Con el paso de los años, ambos continuaron desarrollando sus respectivas carreras y prácticamente no volvieron a compartir proyectos profesionales.
La historia volvió a cobrar relevancia recientemente luego de que Lali fuera consultada acerca de la posibilidad de volver a trabajar con su expareja. La cantante manifestó que no tendría interés en repetir aquella experiencia.
A partir de esa declaración, volvieron a circular recuerdos y detalles sobre el romance que ambos mantuvieron durante Esperanza Mía, así como sobre las circunstancias que rodearon su separación.
Qué dijo sobre la familia de Lali
Uno de los puntos que más llamó la atención durante el relato de Ángel de Brito fue su referencia al vínculo de Mariano Martínez con la familia Espósito. El conductor fue categórico al describir la relación del actor con el entorno de la cantante y afirmó: “A Mariano Martínez lo odian todos los Espósito”.
La frase volvió a poner bajo la lupa una relación que terminó hace casi una década, pero que todavía genera repercusiones cada vez que alguno de sus protagonistas vuelve a referirse públicamente a aquel romance.