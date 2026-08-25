La mamá de Lali Espósito salió en defensa de su hija tras el cruce con Marcelo Polino

Resumen para apurados
- Majo Riera defendió a su hija Lali Espósito en Bondi Live tras las acusaciones de Marcelo Polino sobre presuntas actitudes de diva durante el rodaje de la serie de Moria Casán.
- El cruce inició cuando Polino criticó a Lali por su actitud en la serie de Moria Casán para Netflix, dichos que la cantante y su madre desmintieron por considerarlos falsos.
- Riera respaldó los 25 años de trayectoria de la artista para desactivar la polémica mediática, confiando en que el tiempo dejará en claro la verdad sobre su profesionalismo.
El estreno de la serie de Moria Casán en Netflix generó una inesperada disputa entre Lali Espósito y Marcelo Polino. El periodista cuestionó públicamente a la cantante por sus presuntas actitudes durante el rodaje de la ficción y, tras las respuestas de la intérprete de “Fanático”, volvió a apuntar contra ella en redes sociales.
En medio del revuelo, Majo Riera, madre de Lali, salió en defensa de su hija y se refirió al conflicto durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live. “Me da pena lo que pasó con él, la verdad. Porque a mí me parece que es un buen tipo”, manifestó Riera al ser consultada por Polino y el enfrentamiento que mantiene con su hija.
Riera explicó que, desde la perspectiva de su hija, el principal motivo del enojo fueron los dichos que consideró falsos.
“No sé por qué dijo lo que dijo, porque, en definitiva, no era verdad. Y, para mí, ese es el límite, decir una mentira, algo que no es real de otra persona. Hizo quedar a alguien como algo que no es...”, planteó.
Durante la entrevista, De Brito destacó que le había llamado la atención que Lali se comunicara con él para responderle a Polino en LAM (América). Ante esto, Majo contó qué había motivado a su hija a hacerlo.
“Eso fue lo que me dijo ella. Lo que más le molestó fue la mentira”, afirmó.
A continuación, Riera agregó: “Ella siente que él busca instalar que ella es una diva y que no se junta con la gente. Ella dice que Marcelo sabe quién es y que la conoce”.
“Amigo es el que viene a comer pastel de papa a tu casa”
Majo también aclaró que Polino no forma parte del círculo íntimo de amistades de Lali y marcó una diferencia entre un colega cercano y un verdadero amigo.
“Amigo, a lo que se dice, es el que viene a comer pastel de papa a tu casa. Ese es amigo...”, expresó.
Además, la madre de la cantante compartió uno de los consejos que suele darle para afrontar las críticas y los cuestionamientos que genera su exposición pública.
“Yo siempre le digo a ella que el tiempo acomoda, ya sea a la larga o a la corta”, señaló.
En esa línea, destacó la extensa trayectoria de su hija: “Ella no está en este medio hace poco tiempo ni tampoco tiene una carrera hace dos minutos. Lali trabaja hace 25 años. Es una persona que está en esto hace mucho tiempo con una trayectoria, y esto corre por mi cuenta, exitosa sin ningún tipo de problemas de nada”.
Por último, Riera volvió a explicar cuál fue, según su perspectiva, el origen del malestar de Lali con Polino: “Lo que le molestó a ella de Marcelo fue que haya dicho algo que no era cierto y que tampoco estaba bueno. Porque tuvo que ver directamente con ella y lo que dijo es absolutamente lo contrario”.