La mamá de Lali Espósito salió en defensa de su hija tras el cruce con Marcelo Polino

En medio del revuelo, Majo Riera, madre de Lali, salió en defensa de su hija y se refirió al conflicto durante una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live. “Me da pena lo que pasó con él, la verdad. Porque a mí me parece que es un buen tipo”, manifestó Riera al ser consultada por Polino y el enfrentamiento que mantiene con su hija.