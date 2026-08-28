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"Bride": las fotos virales de Lali Espósito en Brasil que confirmarían su despedida de soltera

Entre los ensayos para su show en el Estadio River Plate y los rumores de boda con Pedro Rosemblat, la artista disfrutó de una escapada a Río de Janeiro con amigas. Un accesorio clave encendió las alarmas en redes.

Las fotos que alimentarían los rumores de despedida de soltera de Lali.
Las fotos que alimentarían los rumores de despedida de soltera de Lali. Imágenes: redes sociales
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Lali Espósito viajó a Río de Janeiro con amigas para celebrar su presunta despedida de soltera, tras viralizarse fotos con accesorios alusivos a su boda con Pedro Rosemblat.
  • Las imágenes compartidas en redes mostraron al grupo en Leblon y Copacabana usando prendas temáticas, a ocho meses de anunciar el compromiso y previo a su show en River Plate.
  • El viaje confirma los preparativos finales para el casamiento de la cantante, mientras crece la expectativa del público por el evento y sus próximos proyectos artísticos.
Resumen generado con IA

Tragos, remeras gráficas con alusiones a bodas y amistades en lugares de ensueño: todo parece indicar que Lali Espósito está atravesando el trayecto final hacia el gran día. Pasados ocho meses del anuncio de casamiento con Pedro Rosemblat, la cantante de “Disciplina” no solo estaría ultimando los detalles de su tercer River, sino también celebrando su próximo paso hacia el matrimonio.

La mamá de Lali Espósito salió en defensa de su hija tras el cruce con Marcelo Polino

La mamá de Lali Espósito salió en defensa de su hija tras el cruce con Marcelo Polino

Una serie de postales de un viaje por Río de Janeiro elevaron las sospechas de que Lali estaría disfrutando de su despedida de soltera. Fotos en restaurantes y por las calles, en fiestas y junto con amigos, aquellas fotografías fueron el indicio que sugirió a las redes que la celebración ya estaría en marcha. Todas las especulaciones habrían comenzado con la publicación de una íntima amiga de la celebridad.

Noches de fiesta y guiños a la boda en Río

Mery del Cerro fue la primera en revelar el supuesto evento cuando publicó la foto de un almuerzo junto a un grupo de mujeres en un hotel cinco estrellas del barrio Leblon, en Río de Janeiro. Aquello inició las especulaciones que luego se completaron con registros de Lali en la ciudad brasileña con Cande Vetrano y la productora Morena Fernández Quinteros. Asimismo, varios fanáticos se la cruzaron y ella no les negó ni fotos ni autógrafos.

La foto almorzando que publicó la íntima amiga de Lali. La foto almorzando que publicó la íntima amiga de Lali. Imagen: Mery del Cerro vía Instagram

Con el correr de las horas, salieron a la luz más detalles sobre las divertidas noches del grupo en tierras cariocas. La artista y sus allegadas fueron vistas disfrutando de una velada animada en Pink Flamingo, un reconocido bar LGBTIQ+ de Copacabana calificado como el epicentro pop de la zona. A pesar de que las protagonistas intentaron mantener la intimidad del viaje al margen de sus perfiles oficiales, los posteos de los seguidores confirmaron que la escapada combinó relax, fiesta y momentos inolvidables de complicidad.

Las fotos de las remeras de la despedida de soltera de Lali - Redes Las fotos de las remeras de la despedida de soltera de Lali - Redes

El accesorio que confirmó los rumores de los fanáticos

La noche carioca aportó otra señal que los fanáticos no dejaron pasar. Lali fue vista junto a sus amigas en Pink Flamingo, un conocido bar y club LGBTIQ+ ubicado en Copacabana, reconocido por su propuesta vinculada a la música pop. Pero hubo un detalle que terminó de alimentar las teorías: la cantante llevaba unos anteojos de sol con la palabra “BRIDE”, que en inglés significa “novia”. La imagen no tardó en viralizarse y los seguidores de Lali comenzaron a interpretar el accesorio como una posible referencia a su próxima boda con Pedro Rosemblat.

Lali posando junto a los anteojos con la inscripición Bride. Lali posando junto a los anteojos con la inscripición "Bride". Imagen: Redes sociales

El viaje a Brasil llega en un momento de plena ebullición para la popstar, quien el próximo 26 de septiembre volverá a hacer historia al presentarse nuevamente en el Estadio River Plate. Sin embargo, entre ensayos y la organización del concierto, la intérprete de "Fanático" hizo un espacio en su agenda para celebrar el amor junto a sus afectos más cercanos. Cabe recordar que desde que hizo público su compromiso con el conductor Pedro Rosemblat el pasado 14 de enero, las expectativas en torno al casamiento no pararon de crecer.

Lali con amigos en Río de Janeiro. Imagen: Redes sociales Lali con amigos en Río de Janeiro. Imagen: Redes sociales

Pasadas historias de amor bajo la lupa

Paralelamente a los rumores de boda, la figura de Lali también volvió a ser tendencia esta semana tras recordar pasadas historias de amor. Durante un reportaje, la voz de "Disciplina" reaccionó con picardía al ser consultada sobre su breve noviazgo en 2015 con Mariano Martínez, descartando volver a trabajar con él. A esto se sumaron las recientes declaraciones de su madre, Majo Riera, quien confirmó en una charla televisiva que aquella relación fue tan corta que ni siquiera llegó a entablar un vínculo cercano con el actor, marcando un claro contraste con el estrecho afecto que hoy comparte con la pareja actual de su hija.

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