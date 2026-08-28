"Bride": las fotos virales de Lali Espósito en Brasil que confirmarían su despedida de soltera

El accesorio que confirmó los rumores de los fanáticos

La noche carioca aportó otra señal que los fanáticos no dejaron pasar. Lali fue vista junto a sus amigas en Pink Flamingo, un conocido bar y club LGBTIQ+ ubicado en Copacabana, reconocido por su propuesta vinculada a la música pop. Pero hubo un detalle que terminó de alimentar las teorías: la cantante llevaba unos anteojos de sol con la palabra “BRIDE”, que en inglés significa “novia”. La imagen no tardó en viralizarse y los seguidores de Lali comenzaron a interpretar el accesorio como una posible referencia a su próxima boda con Pedro Rosemblat.