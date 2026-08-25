"No somos amigas en este momento": Lali Espósito se sinceró sobre su vínculo con la China Suárez

Buenos deseos a la distancia

En ese sentido, Espósito se definió como una persona rcuidadosa de sus afectos más cercanos y aclaró que no se trató de un conflicto específico con Suárez, sino de un distanciamiento natural provocado por el transcurso de los años. “No voy al cumpleaños, no viene a mi cumpleaños, no sabe cómo estoy, no sabe qué me pasó, yo tampoco de ella. No es que pasó algo, no es que nos hayamos peleado, simplemente hace muchísimos años que no tenemos un vínculo de amistad”, explicó con total franqueza para dar por terminadas las especulaciones sobre viejos rencores.