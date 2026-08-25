"No somos amigas en este momento": Lali Espósito se sinceró sobre su vínculo con la China Suárez
Durante una entrevista en el canal de streaming de Martín Cirio, la cantante explicó las razones del distanciamiento con la actriz. Aclaró que no hubo peleas, pero desmitificó la cercanía que proyectan las redes sociales.
Resumen para apurados
- Lali Espósito reveló en el streaming de Martín Cirio que no es amiga de la China Suárez por falta de cotidianeidad y el paso del tiempo, descartando peleas entre ambas.
- Ambas compartieron ficciones y su infancia en televisión, pero sus caminos se distanciaron de forma natural con los años, perdiendo la frecuencia en su trato diario.
- Con estas declaraciones, la cantante desmitifica la cercanía que proyectan las redes sociales y cierra especulaciones sobre viejos rencores con la actriz.
En una charla en profundidad con Martín Cirio, Lali Espósito se sinceró sobre la China Suárez y compartió su perspectiva sobre la amistad, los lazos de larga data y las dinámicas de apariencia en las redes sociales. La relación entre ambas marcó gran parte de sus infancias y adolescencias, las cuales seguían el ritmo de los programas de televisión en los que crecieron juntas. Pero el tiempo pasó y los estudios de grabación, junto con las tramas ficticias, dejaron de ser puntos de coincidencia.
“Se arma quilombo siempre cuando digo que no somos amigas en este momento de la vida”, inició de forma tajante Lali en el canal de streaming de Martín Cirio cuando este le preguntó por su relación con la actriz en la actualidad. La cantante afirmó que ya no comparten las mismas dinámicas ni la cercanía cotidiana, pero aclaró que eso no quita el aprecio que siente por la historia compartida. “La quiero porque hemos compartido inodoro, esas cosas uno no se las olvida”, afirmó Lali, destacando que todavía conoce las vivencias de su excompañera en los programas de Cris Morena.
La ilusión de la intimidad digital
A la hora de definir las razones de esta distancia, la autora de Disciplina hizo hincapié en la necesidad de desmitificar la cercanía que se suele proyectar en el mundo digital y la falsa sensación de intimidad que generan las plataformas. “Está como medio sobrevaloradito el tema de la amistad en las redes, como que parece también que porque seguís a alguien o porque tenés historia con alguien es tu amigo. Yo diferencio mucho eso”, reflexiono, dejando en claro que el contacto diario es el filtro real para sus afectos.
El tema de los vínculos personales nació al describirse como “re celosa de las amistades” y aclaró que no lo dijo de forma posesiva, sino porque valora a la gente que tiene a su lado.
Además, señaló que, pese a que hay personas que no considera de su círculo cercano, aún les tiene aprecio y cariño. “Hay un montón de gente que conozco, que quiero, que respeto, que si me la cruzo, lo más. Que si hay una fiesta grande, hasta la invito”, sostuvo a la vez que sentenció: “Mis amigos, no digo que cualquiera es mi amigo, cualquiera que no esté en mi vida cotidiana no es mi amigo”.
Buenos deseos a la distancia
En ese sentido, Espósito se definió como una persona rcuidadosa de sus afectos más cercanos y aclaró que no se trató de un conflicto específico con Suárez, sino de un distanciamiento natural provocado por el transcurso de los años. “No voy al cumpleaños, no viene a mi cumpleaños, no sabe cómo estoy, no sabe qué me pasó, yo tampoco de ella. No es que pasó algo, no es que nos hayamos peleado, simplemente hace muchísimos años que no tenemos un vínculo de amistad”, explicó con total franqueza para dar por terminadas las especulaciones sobre viejos rencores.
Pese a remarcar que solo considera "amigo" a quienes forman parte de su rutina, Lali remarcó el profundo respeto que mantiene por la actriz. “Yo siempre le deseo la alegría, lo que sea la felicidad para ella. Tiene sus hijitos y quiero que labure, que le vaya bárbaro y que sea feliz con la familia que forma”, expresó la artista, asegurando además que se alegra sinceramente cuando personas en común le acercan buenas noticias sobre la vida de la China.