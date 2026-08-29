¿Por qué el scoring es clave para el crédito hipotecario?

3 ¿Cuánto incide el historial financiero del cliente?

Cada banco aplica su propio sistema para filtrar la demanda de créditos. Ese régimen es conocido como “scoring” con el que las entidades bancarias determinan a qué clientes es más seguro prestarles dinero. Eso se apoya en la estadística para intentar determinar la capacidad de pago de una persona en base a sus datos personales y financieros y en base al historial de pago de clientes. En Argentina, el “score” más conocido es el del Reporte Veraz (Equifax), que va del 1 al 999. Aunque los rangos no son una regla fija, las entidades generalmente considera que aquella persona que tenga entre 850 y 999 tienen bajo riesgo de no pagar, mientras que los que están entre 700 a 849 son medio-bajo riesgo. En este punto se concentra, actualmente la oferta crediticia. Y es un punto a tener en cuenta para estos créditos hipotecarios que se anunciaron oficialmente. Menos de 499 es alto el riesgo y el cliente es considerado “malo” en su conducta. Raúl Ostengo, experto en recupero crediticio, afirma a LA GACETA que, en ese “scoring” se conjugan varias situaciones: desde el pago de las obligaciones financieras, pasando por las referencias comerciales, hasta el compromiso asumido con las tarjetas de crédito. En ese aspecto, el especialista indica que es un factor que todo demandante de financiamiento, más aún el de largo plazo, debe tomar en cuenta, y va más allá de los requisitos que se solicitan al momento de presentar la documentación. Tomando un crédito de U$S 80.000, destinado a financiar el 75% de una propiedad de U$S 106.000, a un plazo de 25 años y con una tasa de UVA + 7%, el ministro de Economía, Luis Caputo, calculó una cuota inicial cercana a $ 865.000 mensuales y estimó que el ingreso familiar necesario para acceder al préstamo sería de casi $ 3,5 millones.