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Protestas contra los cambios de Trump para el voto

La protesta “Defend the Vote” (defender el voto) reunió a los manifestantes en el National Mall en Washington.

Protestas contra los cambios de Trump para el voto
Hace 3 Hs

WASHINGTON, Estados Unidos.- Activistas de derechos civiles protestaron el viernes en Washington contra los cambios para las votaciones impulsados por el presidente Donald Trump antes de las elecciones de mitad de mandato en Estados Unidos.

La protesta “Defend the Vote” (defender el voto) reunió a los manifestantes en el National Mall en Washington.

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Contó con el apoyo de más de 90 organizaciones. Y estuvieron presentes la gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, el líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, y el senador de izquierda Bernie Sanders, entre otros.

Los organizadores dicen que el derecho al voto enfrenta su amenaza más grave en décadas tras un fallo de la Corte Suprema en abril que debilitó las protecciones de la histórica Ley de Derecho al Voto de 1965. La decisión le abrió el camino a estados del sur liderados por republicanos para redistribuir los distritos electorales.

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Según distintas organizaciones, los cambios podrían diluir la influencia política de los votantes negros.

La protesta se da al tiempo que escalado la batalla legal por los intentos de Trump para endurecer las reglas de la votación por correo.

“El hecho de que aún tengamos que luchar por mantener nuestros derechos al voto en este país es algo más que deplorable y una auténtica desgracia nacional”, dijo Martin Luther King III, uno de los líderes de la manifestación.

A través de una orden ejecutiva para la votación por correo, el presidente republicano decretó la elaboración de listas de votantes habilitados y que el servicio postal entregara las papeletas únicamente a esos electores.

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Varias ONG han denunciado la medida, mientras que cortes han emitido una serie de decisiones contradictorias entre sí sobre qué tanto efecto puede tener antes de las elecciones en noviembre.

Preocupaciones económicas

También han buscado conectar los derechos de los votantes a las preocupaciones económicas entre los estadounidenses más jóvenes, particularmente entre los votantes negros, cuyo respaldo a los demócratas se debilitó en las elecciones presidenciales de 2024.

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Según una encuesta citada por la consultora Axios, el 36% de este fragmento de la población entre los 18 y los 29 años nombraron el empleo y la economía como su principal preocupación, en comparación con el 11% que dijo que era el racismo.

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