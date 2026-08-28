Ronnie Arias reveló detalles del trato de la mamá de Tini Stoessel durante sus primeros años de fama

Resumen para apurados
- En un streaming, Ronnie Arias reveló el estricto control que Mariana Muzlera ejercía sobre Tini Stoessel en sus inicios, en medio de la actual disputa familiar.
- Arias afirmó que la madre intervenía en cada entrevista de Disney. A la par, Muzlera defendió públicamente a Alejandro Stoessel tras la auditoría iniciada por la cantante.
- El testimonio profundiza la exposición pública del distanciamiento entre Tini y sus padres, mientras la artista busca tomar el control total de sus finanzas y carrera.
El conflicto familiar que atraviesa Tini Stoessel sumó una nueva revelación sobre los primeros años de su carrera. Durante una transmisión del canal de streaming Bondi, en YouTube, Ronnie Arias recordó cómo era la relación entre la cantante y su madre, Mariana Muzlera, cuando la joven comenzaba a convertirse en una figura reconocida de Disney.
El conductor aseguró que la presencia de Muzlera era permanente y que supervisaba de cerca cada uno de los movimientos de su hija, incluso durante sus entrevistas.
“Mariana la acompañaba a Tini hasta al baño; a cada reportaje que venía a La 100, que la tuve muchas veces, le marcaba lo que tenía que decir”, relató Arias al recordar aquella etapa de la carrera de la artista.
Según su relato, la intervención de la madre no se limitaba a acompañarla durante las entrevistas, sino que también alcanzaba las respuestas que daba la entonces joven cantante.
“La tuvieron como un personaje de Disney. En la mesa de Mirtha estaba Mariana del otro lado haciéndole señas, una chica manejada”, afirmó el conductor, en referencia al nivel de control que, según su experiencia, ejercía Muzlera sobre Tini.
Las declaraciones abrieron un debate en el programa acerca de las consecuencias psicológicas y emocionales que puede generar una estructura familiar de esas características, especialmente cuando se sostiene durante años y está atravesada por una carrera profesional desde una edad temprana.
La reflexión sobre el quiebre familiar
En ese contexto, la columnista Romi Scalora se refirió a la dificultad que supone para Tini romper con una dinámica familiar que la acompañó durante buena parte de su vida.
“Muchos dicen que ella es cómoda, pero debe ser muy duro para ella porque está educada en un tipo de familia muy particular; esto debe ser una ruptura de una forma de ser hija”, reflexionó Scalora.
Su análisis apuntó al desafío que enfrenta la cantante al intentar tomar el control de distintos aspectos de su vida y de sus finanzas después de tantos años de carrera y de una estructura familiar estrechamente vinculada con su desarrollo profesional.
Ángel de Brito también se refirió al impacto emocional del conflicto que actualmente mantiene distanciada a Tini de sus padres.
“Imaginate la decepción para esa hija, le cambió el mundo”, expresó el periodista, al dimensionar las consecuencias personales que tendría para la artista la situación que atraviesa.
Mariana Muzlera defendió a Alejandro Stoessel
En medio de este escenario, Mariana Muzlera también decidió romper el silencio públicamente, aunque lo hizo para defender a su exmarido y padre de sus hijos, Alejandro Stoessel, cuya figura quedó en el centro de la polémica.
La madre de Tini habló en exclusiva con Dani Ambrosino, quien difundió sus declaraciones en el programa Intrusos, de América. Según explicó el periodista, Muzlera quiso referirse específicamente a la situación de Alejandro y a los cuestionamientos que pesan sobre él.
“Ella solamente quiere referirse puntualmente sobre la figura que hoy está puesta en duda, que es la de Alejandro Stoessel”, explicó Ambrosino antes de dar a conocer el mensaje que había recibido de la madre de la cantante.
En su declaración, Muzlera fue contundente al respaldar al productor y padre de sus hijos. “Alejandro es el mejor papá del mundo y como profesional no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto. Es un tipo impecable, con valores, ética, moral indiscutible”, sostuvo.
La mujer también destacó que su opinión está basada en los años de conocimiento que tiene sobre Alejandro, pese a que actualmente están separados.
“Lo digo yo, que lo conozco desde los 17 años, estando separada de él de todas maneras”, afirmó.
Así, mientras las declaraciones de Ronnie Arias volvieron a poner bajo la lupa el modo en que Tini fue acompañada durante sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, las palabras de Mariana Muzlera sumaron otro capítulo al conflicto familiar que atraviesa la cantante y que cobró mayor exposición a partir de la auditoría que inició contra sus padres.