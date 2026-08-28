De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de "Vicky" Sauze

Resumen para apurados
- Las Leonas enfrentan hoy a Países Bajos en Amstelveen por la final del Mundial de hockey femenino, buscando su tercer título histórico con la tucumana Victoria Sauze en el plantel.
- Sauze surgió de Marcos Paz y rompió barreras regionales. El seleccionado busca revertir caídas recientes ante las neerlandesas en Tokio 2020, el Mundial 2022 y París 2024.
- Una victoria consagraría la carrera de Sauze como referente del deporte tucumano y abriría el camino para que más talentos del interior del país lleguen a la selección nacional.
Esta mañana, desde las 11 (televisa ESPN 2), el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen será el escenario del choque cumbre del hockey femenino internacional: Las Leonas se medirán ante Países Bajos en la gran final del Mundial. Con la intención de sumar la tercera estrella tras las consagraciones en Perth 2002 y Rosario 2010, el seleccionado argentino busca dar un golpe histórico en la propia casa de su máximo adversario.
La pionera tucumana
La cita en Amstelveen también tiene un peso especial para el deporte tucumano. Formada en las canchas de Marcos Paz, Victoria Sauze es la primera jugadora de la provincia con semejante trayectoria y vigencia en la elite internacional.
“‘Vicky’ era una deportista nata; destacaba también en el fútbol y en el pádel porque tiene una inteligencia motriz superior. Físicamente aportaba potencia y una gran visión de juego. Cuando me tocó dirigirla era muy fácil entenderse con ella porque interpretaba todo tácticamente y le apasionaba ganar. Se ganó cada convocatoria a base de puro sacrificio y calidad”, rememora Rafael Darnay, exentrenador de “Vicky” en Tucumán Rugby y en el seleccionado provincial.
El estratega destaca ese recorrido: “Muy pocas jugadoras llegan a ser Leonas sin haber pasado por un proceso de Sub 21 para el Panamericano y el Mundial de esa categoría. Eso sí que ha sido un logro superlativo”. En aquel cuerpo técnico tucumano, la citación al combinado nacional no tomó a nadie por sorpresa: “Nosotros queríamos que la llamen. Sabíamos que lo merecía; se lo había ganado con pura dedicación y demostrándolo en la cancha. No era una cosa que nos pareciera descabellada, porque sabíamos lo que era, y lo que sigue siendo hoy con 35 años”.
Ese camino implicó romper un aislamiento histórico para las jugadoras de la región. Su excompañera en el “Verdinegro”, Anahí Totongi, remarca la magnitud de su logro. “En nuestra época era mucho más difícil que ahora; en todo el NOA teníamos una sola cancha de sintético y estábamos lejísimos de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba o Litoral. Si le hubieras dicho a la “Vicky” de 20 años todo lo que iba a lograr, seguro te decía: ‘No, vos estás loca’, porque su gran virtud siempre fue la humildad. Hoy genera un orgullo enorme para toda la provincia y es una motivación directa para todas las nenas que arrancan a jugar”, explica.
Agustina Butí, excapitana de Tucumán Rugby, coincide en el valor formativo de su carrera: “A nosotras, como amigas y compañeras, nos emociona profundamente. Sabemos todo el proceso y el esfuerzo que significó para ella dejar su casa e irse a Buenos Aires con la convicción de representar al país. Es un ejemplo de disciplina, constancia y valores. Lo que hizo marcó un camino para que hoy muchas chicas y chicos de nuestra provincia también se animen a dar el salto”.
Una cuenta pendiente
El cruce pone cara a cara a las dos máximas potencias de la disciplina. Aunque las argentinas vencieron a las neerlandesas en las finales del mundo de 2002 y 2010, en el último lustro la balanza se inclinó hacia las de naranja: fueron verdugo de Las Leonas en la final de Tokio 2020 (1 a 3), la definición de 2022 (1 a 3) y la semifinal olímpica de París 2024 (0 a 3).
Dentro del actual plantel albiceleste, ocho jugadoras vivieron aquellas tres caídas consecutivas. Para esa columna vertebral, Amstelveen representa la oportunidad de saldar una deuda de seis años.
Países Bajos arriba invicto y con un poderío ofensivo abrumador: convirtió 22 goles en cinco partidos y cuenta con la pegada de Yibbi Jansen, máxima artillera del certamen con siete conquistas de córner corto, más la peligrosidad de Frédérique Matla.
Frente a esa estructura, Las Leonas responden con su mejor versión defensiva, respaldadas por los tres arcos en cero que hilvanó Cristina Cosentino (España, Bélgica y Australia) y la contundencia de Agustina Gorzelany, cuyos cuatro tantos le permitieron igualar a Luciana Aymar como la máxima anotadora argentina en mundiales.
En busca del golpe
A horas del partido decisivo, Darnay, hoy trabajando en el hockey español, aporta su análisis: “Argentina fue de menor a mayor. El torneo se volvió muy físico y nuestras jugadoras son aviones. Hacía mucho tiempo que yo no sentía que a Países Bajos se le podía ganar; hoy no están en su momento más brillante y, si Argentina tiene un día excelente, puede dar la sorpresa. La clave estará en la efectividad de Gorzelany en el córner corto y en el despliegue defensivo para manejar los tiempos”.
Con la totalidad del plantel a disposición, Fernando Ferrara perfila como titulares a: Cosentino; Valentina Raposo, Gorzelany y Juana Castellaro; Sofía Toccalino, Agostina Alonso, Eugenia Trinchinetti y Sofía Cairó; María José Granatto, Julieta Jankunas y Zoe Díaz. En el banco de relevos aguardará “Vicky” Sauze, lista para aportar su experiencia en lo que podría ser su última gran función con la camiseta nacional.