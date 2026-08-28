De las canchas de Marcos Paz a la final del mundo: la huella imborrable de "Vicky" Sauze

Ese camino implicó romper un aislamiento histórico para las jugadoras de la región. Su excompañera en el “Verdinegro”, Anahí Totongi, remarca la magnitud de su logro. “En nuestra época era mucho más difícil que ahora; en todo el NOA teníamos una sola cancha de sintético y estábamos lejísimos de Buenos Aires, Mendoza, Córdoba o Litoral. Si le hubieras dicho a la “Vicky” de 20 años todo lo que iba a lograr, seguro te decía: ‘No, vos estás loca’, porque su gran virtud siempre fue la humildad. Hoy genera un orgullo enorme para toda la provincia y es una motivación directa para todas las nenas que arrancan a jugar”, explica.