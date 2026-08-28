Mundial de Hockey: España dio el batacazo ante Países Bajos y espera por Los Leones o Alemania en la final

No obstante, el cierre tuvo dramatismo puro. Jugados por el descuento y sin arquero en cancha, los locales acorralaron a la defensa española y achicaron la diferencia con dos goles de córner corto anotados por Jop Janssen y Joep de Mol, dejando el marcador 4-3 a un minuto del epílogo. Pese a la desesperada arremetida naranja, España resistió los últimos embates y aseguró su pasaje al choque por el título del próximo domingo, mientras toda la atención se traslada a la presentación de la selección argentina.