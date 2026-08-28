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Mundial de Hockey: España dio el batacazo ante Países Bajos y espera por Los Leones o Alemania en la final

El seleccionado ibérico venció 4-3 al anfitrión y campeón olímpico en un partidazo para meterse en la definición tras 28 años. Con un triplete de José Basterra, resistió la embestida local en el cierre y aguarda al ganador del cruce entre Argentina y los germanos.

FINALISTA. España dio el golpe y se metió en el partido decisivo tras 28 años.
FINALISTA. España dio el golpe y se metió en el partido decisivo tras 28 años.
Hace 10 Min

Resumen para apurados

  • España dio el batacazo al vencer 4-3 al anfitrión Países Bajos en Amstelveen y clasificó a la final del Mundial de Hockey tras 28 años.
  • Con un triplete de José Basterra, el seleccionado ibérico capitalizó una tarjeta amarilla rival para ponerse 4-1 y resistió la embestida final neerlandesa.
  • El conjunto español disputará el partido por el título este domingo frente al ganador de la otra semifinal entre Los Leones y Alemania.
Resumen generado con IA

En una semifinal electrizante, la selección de España dio el gran golpe del Mundial al derrotar 4-3 al local y vigente campeón olímpico, Países Bajos, en la ciudad de Amstelveen. Con este resultado, el conjunto español se convirtió en el primer finalista del certamen ecuménico —instancia a la que no accedía desde 1998— y espera por el desenlace del duelo entre Los Leones y Alemania para conocer a su rival por la medalla dorada.

El encuentro comenzó favorable para los neerlandeses, que impusieron su ritmo desde el arranque y abrieron el marcador en el segundo cuarto a través de Koen Bijen. Sin embargo, las intervenciones clave del arquero Luis Calzado mantuvieron con vida a España, que encontró la igualdad sobre el cierre del tercer cuarto gracias a un oportuno desvío de José Basterra tras un envío al área de Marc Miralles.

El quiebre definitivo del partido llegó a falta de 11 minutos para el final: el delantero local Duco Telgenkamp recibió una tarjeta amarilla con diez minutos de suspensión tras agredir a un rival, dejando a su equipo con un jugador menos. España aprovechó la superioridad numérica con una ráfaga letal: Basterra marcó el 2-1, Pepe Cunill amplió la ventaja mediante un córner corto y nuevamente Basterra, de penal, selló su triplete personal para estampar un contundente 4-1 que parecía sentenciar la historia.

No obstante, el cierre tuvo dramatismo puro. Jugados por el descuento y sin arquero en cancha, los locales acorralaron a la defensa española y achicaron la diferencia con dos goles de córner corto anotados por Jop Janssen y Joep de Mol, dejando el marcador 4-3 a un minuto del epílogo. Pese a la desesperada arremetida naranja, España resistió los últimos embates y aseguró su pasaje al choque por el título del próximo domingo, mientras toda la atención se traslada a la presentación de la selección argentina.

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