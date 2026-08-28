Los Leones cayeron ante Alemania en la semifinal e irán por el bronce en el Mundial

El desenlace se inclinó por detalles disciplinarios y arbitrales. A los 6 minutos, una rigurosa tarjeta amarilla dejó afuera a Lucio Méndez Pin durante cinco minutos. Con un jugador más en cancha, Alemania encontró el espacio y Paul-Philipp Kaufmann empujó la bocha para el 2 a 1, tanto que fue convalidado tras una revisión de video-ref por una supuesta infracción sobre el arquero argentino. En el cierre, Lucas Rey apostó por sacar a Santiago para sumar once hombres de campo, pero un córner corto cobrado a favor de Argentina fue rectificado a córner largo tras el reclamo germano, sellando la ajustada derrota albiceleste.