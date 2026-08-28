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Los Leones cayeron ante Alemania en la semifinal e irán por el bronce en el Mundial

El seleccionado argentino de hockey sobre césped perdió 2 a 1 frente a los germanos en un duelo que se definió por detalles mínimos en el último cuarto. El domingo buscarán subir al podio ante Países Bajos.

Los Leones cayeron ante Alemania en la semifinal e irán por el bronce en el Mundial
Hace 9 Min

Resumen para apurados

  • Los Leones perdieron 2-1 ante Alemania en la semifinal del Mundial de hockey sobre césped y disputarán el partido por la medalla de bronce.
  • Tras el empate de Tomás Dómene, una exclusión temporal condicionó a la Selección argentina, permitiendo el gol decisivo alemán convalidado vía video-ref.
  • El conjunto de Lucas Rey enfrentará este domingo a Países Bajos por el tercer puesto, con el objetivo de igualar su mejor actuación histórica mundialista.
Resumen generado con IA

La ilusión de llegar a la gran final del Mundial de hockey sobre césped quedó a un paso. En un cruce muy parejo, Los Leones cayeron 2 a 1 ante Alemania en las semifinales. Con este resultado, el equipo dirigido por Lucas Rey se medirá este domingo desde las 9 frente a Países Bajos por la medalla de bronce, con el objetivo de igualar su mejor registro histórico mundialista. Los germanos, por su parte, intentarán defender la corona ante España.

Los primeros dos cuartos fueron una partida de ajedrez. Con marcas férreas, solidez en las coberturas y sin conceder córners cortos, ambos seleccionados neutralizaron los intentos ofensivos del rival. El arquero albiceleste Tomás Santiago y la última línea liderada por Nicolás della Torre respondieron con solvencia ante las penetraciones de los campeones del mundo.

El marcador se abrió a los 4 minutos del tercer cuarto. Justus Weigand desvió en la boca del arco un tiro cruzado de Moritz Ludwig para estampar el 1 a 0 a favor de Alemania. Pese al asedio que sobrevino tras el gol, Argentina resistió gracias a intervenciones clave de Santiago y a un despeje salvador de Thomas Habif sobre la línea de meta.

La reacción argentina llegó en el último parcial. Al minuto de juego, Bautista Capurro recuperó la bocha en la mitad de la cancha y generó el primer córner corto para el seleccionado nacional. Tomás Dómene marcó el empate 1 a 1 con una arrastrada formidable y sumó su noveno tanto en el certamen.

El desenlace se inclinó por detalles disciplinarios y arbitrales. A los 6 minutos, una rigurosa tarjeta amarilla dejó afuera a Lucio Méndez Pin durante cinco minutos. Con un jugador más en cancha, Alemania encontró el espacio y Paul-Philipp Kaufmann empujó la bocha para el 2 a 1, tanto que fue convalidado tras una revisión de video-ref por una supuesta infracción sobre el arquero argentino. En el cierre, Lucas Rey apostó por sacar a Santiago para sumar once hombres de campo, pero un córner corto cobrado a favor de Argentina fue rectificado a córner largo tras el reclamo germano, sellando la ajustada derrota albiceleste.

Tras el encuentro, las declaraciones reflejaron la mezcla de dolor y orgullo. Thomas Habif remarcó la entrega del plantel: "Es duro, hay que masticar bronca, el equipo estaba para más. Lo demostró, contagió desde su intensidad y de su juego pero a veces no alcanza con eso. Hay que estar en todos los detalles. Sabemos que es un momento duro, pero una medalla siempre es lindo y ahora tenemos la chance de repetir".

En la misma sintonía, Maico Casella analizó el desarrollo y apuntó al próximo objetivo: "Hicimos un gran partido y se definió en los detalles. Con un jugador menos para nosotros, Alemania encontró un hueco pero creo que lo trabajamos bien. Defendimos tremendamente y con pelota. El resultado es duro y duele muchísimo, pero tenemos un partido más y para nosotros es muy importante jugar por el bronce".

Los Leones cerrarán su camino mundialista este domingo frente a Países Bajos, con la mira puesta en subirse al podio y coronar un torneo de enorme nivel competitivo.

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