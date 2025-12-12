El protocolo antipiquetes fue cuestionado por el Comité contra la Tortura de la ONU

“Esta resolución parece criminalizar la participación en manifestaciones que obstaculizan el tráfico. El protocolo exige a la Policía Federal y a las fuerzas de seguridad que hagan uso de la fuerza frente a ‘cualquier concentración de personas o a la colocación de vallas u otros obstáculos que disminuyeran la circulación de vehículos o el ancho de las calles aún cuando no crearan una situación de peligro’. Y permite que lo hagan sin necesidad de una orden judicial ‘toda vez que se trata de un delito flagrante reprimido por el artículo 194 del Código Penal’”, indicó el relator chileno del comité, Jorge Contesse.