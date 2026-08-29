Empleo en Argentina: solo 76 de cada 100 trabajadores registrados logra conservar su puesto durante un año
La estabilidad del empleo privado registrado cayó al nivel más bajo de la última década. Además, ocho de cada diez trabajadores que estaban desocupados y consiguieron reinsertarse durante 2026 lo hicieron en la informalidad.
Resumen para apurados
- En Argentina, solo 76 de cada 100 trabajadores formales conservaron su puesto tras un año ante la fragilidad económica, marcando el nivel más bajo en una década.
- La pérdida de 235.000 empleos registrados llevó a que ocho de cada diez desocupados que consiguieron trabajo se reinsertaran en la informalidad o el cuentapropismo.
- Este escenario acentúa la precarización laboral y anticipa un impacto negativo sobre los aportes previsionales, la cobertura de salud y los derechos de los trabajadores.
El mercado laboral argentino atraviesa un escenario de creciente fragilidad. No solo se redujo la cantidad de puestos de trabajo privados registrados, sino que también cayó la capacidad de los trabajadores para permanecer dentro del empleo formal una vez que consiguen acceder a él.
Los últimos datos muestran que, de cada 100 asalariados privados registrados durante el primer trimestre de 2025, solo 76 continuaban en esa condición un año después. El indicador representa el nivel de permanencia más bajo de la última década y muestra un deterioro mayor al registrado durante la crisis económica de 2018 y 2019.
Entre 2024 y 2025, alrededor de 80 de cada 100 trabajadores conseguían permanecer en un empleo privado registrado durante los 12 meses siguientes. Entre 2018 y 2019, la proporción había sido de 79 trabajadores cada 100.
Ocho de cada diez desocupados volvieron al mercado laboral informal
El deterioro del empleo registrado se combina con otro fenómeno: la informalidad se convirtió en la principal vía de reinserción laboral para quienes perdieron su trabajo.
De los trabajadores que habían quedado desocupados durante 2024 y 2025 y consiguieron una ocupación durante 2026, el 80% terminó trabajando en la informalidad, mientras que apenas el 20% logró acceder nuevamente a un puesto registrado.
El dato muestra que conseguir un nuevo trabajo no necesariamente significa recuperar las condiciones laborales que tenía el trabajador antes de quedar desempleado.
Se perdieron más de 235.000 empleos privados registrados
La menor estabilidad laboral se da en paralelo con una reducción del universo de trabajadores alcanzados por el empleo formal.
Entre noviembre de 2023 y abril de 2026 se perdieron más de 235.000 puestos asalariados privados registrados, una caída del 3,7%.
Durante el mismo período también se redujo el empleo público, con una pérdida superior a 70.000 puestos, equivalente al 2,1%. En el caso de los trabajadores de casas particulares, la caída superó los 20.000 empleos.
En contrapartida, una de las modalidades que registró crecimiento fue el monotributo, que incorporó alrededor de 150.000 trabajadores.
El empleo asalariado formal perdió peso
La transformación también se refleja en la composición del mercado laboral argentino.
Entre el primer trimestre de 2024 y comienzos de 2026, los asalariados privados registrados pasaron de representar el 32,4% al 30,5% del total de ocupados.
En ese mismo período, los asalariados informales aumentaron su participación del 26,4% al 27,2%, mientras que los trabajadores por cuenta propia pasaron del 25% al 28%.
Según un análisis de la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia, elaborado a partir de los microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC, los asalariados informales alcanzaron la mayor participación sobre el total de asalariados de los últimos 20 años.
La desocupación también aumentó
El deterioro de la calidad del empleo ocurre mientras la desocupación muestra un nivel superior al de años anteriores.
La tasa de desocupación llegó al 7,8% durante el primer trimestre de 2026, frente al 6,9% registrado en el mismo período de 2023.
En este contexto, el crecimiento de la informalidad aparece como una de las vías mediante las cuales una parte de quienes perdieron un empleo registrado logra volver a trabajar.
Qué muestran los datos sobre el empleo en Argentina
El problema del mercado laboral argentino no se limita, entonces, a la cantidad de puestos disponibles. También está relacionado con la estabilidad y las condiciones de los empleos que se generan.
La caída de la permanencia en el empleo privado registrado, la pérdida de puestos formales y el crecimiento de la informalidad configuran un mercado laboral con mayor precariedad.
Para los trabajadores, esto implica una menor posibilidad de contar con aportes previsionales, cobertura de obra social, convenios colectivos y otros derechos asociados al empleo registrado.
La tendencia muestra una combinación que genera preocupación: se pierden puestos formales, resulta más difícil conservar los empleos registrados y, cuando un trabajador queda desocupado, la principal alternativa para volver a trabajar aparece cada vez más vinculada con la informalidad o el trabajo por cuenta propia.