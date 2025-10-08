Tucumán lidera el mapa del trabajo informal y los jóvenes cargan con la peor parte

Según el relevamiento, la tasa de informalidad fue del 43,2% en el segundo trimestre de 2025, lo que significa que cuatro de cada diez trabajadores no están cubiertos por la legislación laboral, impositiva o de seguridad social. El documento precisa que, aunque hubo variaciones a lo largo del tiempo, los niveles se mantienen altos desde hace más de 17 años, con algunos picos intermedios.