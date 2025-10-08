Secciones
EconomíaNoticias económicas

Tucumán lidera el mapa del trabajo informal y los jóvenes cargan con la peor parte

Un informe del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la UBA reveló que la provincia tiene la tasa de precariedad más alta del país, con casi seis de cada diez personas ocupadas fuera del sistema laboral formal.

TRABAJO INFORMAL. Tucumán registró la tasa más alta de empleo informal del país, según un informe del IIEP-UBA basado en datos del INDEC. TRABAJO INFORMAL. Tucumán registró la tasa más alta de empleo informal del país, según un informe del IIEP-UBA basado en datos del INDEC. / GOOGLE
Hace 1 Hs

En la Argentina casi la mitad de las personas que tienen empleo trabaja sin aportes y Tucumán encabeza el listado de provincias con un nivel alto de informalidad. El dato, que vuelve a encender las alertas sobre la precarización laboral, surge del último informe del Área de Empleo, Distribución e Instituciones Laborales (EDIL) del Instituto Interdisciplinario de Economía Política de la Universidad de Buenos Aires (IIEP–UBA).

Según el relevamiento, la tasa de informalidad fue del 43,2% en el segundo trimestre de 2025, lo que significa que cuatro de cada diez trabajadores no están cubiertos por la legislación laboral, impositiva o de seguridad social. El documento precisa que, aunque hubo variaciones a lo largo del tiempo, los niveles se mantienen altos desde hace más de 17 años, con algunos picos intermedios.

En ese contexto, el estudio basado en la Encuesta Permanente de Hogares (EPH–INDEC), revela una desigualdad persistente entre regiones, edades y niveles educativos.

Tucumán lidera el ranking de aglomerados

Dentro del mapa nacional, Tucumán se posiciona como el aglomerado con mayor tasa de informalidad del país: 59,6% en el primer trimestre de 2025. Es decir, seis de cada diez trabajadores tucumanos no realizan aportes a la seguridad social. Detrás se ubican San Juan (56,7%) y Formosa (52,2%), mientras que los niveles más bajos se observan en Ushuaia-Río Grande (17,9%) y Neuquén-Plottier (22,9%).

Por regiones, el NOA, el NEA y Cuyo superan el promedio nacional, mientras que la Patagonia muestra las tasas más reducidas. Dentro del NOA, las diferencias son notorias: La Rioja registra 42,3%, pero Tucumán trepa a casi 60%, el valor más alto del país.

Jóvenes: seis de cada diez sin registrar

El grupo más afectado es el de los jóvenes de entre 16 y 24 años, con una tasa de informalidad del 63%. En otras palabras, seis de cada diez jóvenes argentinos trabajan sin aportes ni cobertura social.

El informe también muestra brechas por género: la informalidad alcanza 43,2% entre las mujeres y 41,1% entre los hombres. Sin embargo, por la composición del empleo total, los varones representan el 55% de los ocupados informales.

La educación actúa como un filtro, pero no como garantía. La tasa es del 64,6% entre quienes no completaron el secundario, 41,5% entre los que tienen nivel intermedio y 17,1% entre los universitarios.

Sectores y empresas: dónde se concentra

Las actividades con más trabajo sin registrar son el servicio doméstico y la construcción, ambos con 75,4% de informalidad. Les siguen el comercio (51,6%), el transporte (53,7%) y la industria (42,9%).

El tamaño del lugar de trabajo también marca diferencias: en empresas de hasta 5 empleados la informalidad llega a 65,3%, baja a 30,5% entre 6 y 40 trabajadores, y cae a 12,1% en más de 40. Tres cuartas partes del empleo no registrado se concentran en las unidades más pequeñas.

Ingresos y pobreza laboral: una asociación fuerte

El estudio muestra que la informalidad y la pobreza van de la mano. En el primer trimestre de 2025, 42% de los trabajadores informales vivía en hogares pobres, frente a 12% entre los formales. Además, cuatro de cada diez informales perciben ingresos menores al valor de la línea de pobreza individual, mientras que entre los registrados esa proporción desciende al 5%.

Para los investigadores del IIEP, los datos confirman una realidad estructural: la informalidad no solo implica falta de derechos laborales, sino también menores ingresos y vulnerabilidad económica.

WHATSAPP ESTUDIANTES ¡Tu voz es importante para nosotros! Contanos sobre eventos en Tucumán; proponé temas para nuestros artículos o comentá lo que estuviste leyendo. Escribinos al WhatsApp Estudiantes de LA GACETA.
Temas TucumánUniversidad de Buenos AiresArgentinaInstituto Nacional de Estadística y Censos IndecJóvenes
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Negociación con EE.UU.: qué es un swap de monedas y por qué no es lo mismo que un préstamo tradicional

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Déficit comercial con Brasil: Argentina acumula saldo negativo de U$S4.720 millones en 2025

Scott Bessent aclaró: No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap

Scott Bessent aclaró: "No estamos poniendo dinero en la Argentina, le estamos dando una línea de swap"

Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico

Sondeo: un 64% de los argentinos cree que el acuerdo con EEUU es simbólico

Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

Luis Caputo viaja mañana a Washington para reunirse con Scott Bessent en busca de respaldo financiero

Lo más popular
La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires
1

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur
2

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán
3

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?
4

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo
5

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes
6

Preocupación en la Terminal de Ómnibus: 100 trabajadores denuncian que serán despedidos a fin de mes

Más Noticias
Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

Carlos Cisneros cuestionó al Ministerio Público Fiscal y habló de “impunidad y disciplinamiento” en Tucumán

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

¿Quién es Karen Reichardt, la inesperada candidata a diputados por LLA en la provincia de Buenos Aires?

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

La Justicia rechazó el pedido para que Diego Santilli encabece la lista de LLA en provincia de Buenos Aires

El día que Fred Machado conoció a Juan Manzur

El día que "Fred" Machado conoció a Juan Manzur

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

El inquietante último posteo de Daiana Mendieta antes de ser hallada muerta en un aljibe

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Preocupación por Verónica Castro: apuntan a su hijo Cristian por su estado de salud

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Los tucumanos hacen historia en La Voz Argentina 2025: pasaron a la semifinal y buscan ganar el certamen

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Un secuestro de marihuana, clave en el caso del tiroteo en Tafí Viejo

Comentarios