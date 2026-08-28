Cómo ganar músculo y fortalecer los huesos con solo dos ejercicios de un minuto

De acuerdo con el cirujano ortopédico Junichi Nakayama en el medio japonés Kaigo Post Seven, el paso de los años y la falta de actividad física provocan que muchas personas pierdan fuerza en las piernas y la cadera. Esta situación suele derivar en lesiones graves al intentar hacer caminatas intensas sin preparación previa. El problema se acentúa en las mujeres al ingresar en la década de los 50, cuando la baja de estrógenos por la menopausia acelera la pérdida de masa ósea y muscular.