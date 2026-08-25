Pilates en casa: la rutina de 20 minutos para ganar masa muscular sin ir al gimnasio

Pocas disciplinas lograron sostener tanta vigencia con el paso del tiempo como el Pilates. Diseñado en la década de 1920 por Joseph Pilates, este método se enfoca en la fuerza central del cuerpo, mejorando la postura, la flexibilidad y la movilidad articular. Sin embargo, suele existir el mito de que para practicarlo es obligatorio pagar membresías costosas o asistir a estudios equipados con camillas complejas. Pero una simple rutina puede ejecutarse simplemente en el living de casa.