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Después de los 50: los 10 ejercicios ideales para tonificar el cuerpo y ganar fuerza

No hace falta anotarse en un gimnasio: cualquier rincón del hogar puede convertirse en un espacio ideal para entrenar.

10 ejercicios para tonificar el cuerpo en mujeres mayores de 50 años
10 ejercicios para tonificar el cuerpo en mujeres mayores de 50 años
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Especialistas recomiendan hoy una rutina de diez ejercicios en casa para personas mayores de 50 años a fin de frenar la pérdida natural de masa muscular.
  • La pérdida de masa muscular y los cambios hormonales exigen actividad física regular mediante movimientos de bajo impacto adaptados con sillas o el propio peso.
  • Mantener este hábito previene el sedentarismo, mejora la movilidad articular y eleva la calidad de vida a largo plazo sin necesidad de asistir a un gimnasio.
Resumen generado con IA

Mantenerse activa después de los 50 años puede ayudar a conservar la fuerza, la movilidad y el bienestar general. Con el paso del tiempo, los cambios hormonales y la pérdida natural de masa muscular hacen que incorporar actividad física de manera regular cobre especial importancia.

Cuatro ejercicios con una silla para recuperar la fuerza de la cadera después de los 55 años

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Además de contribuir al fortalecimiento muscular, el ejercicio puede favorecer la postura, el estado de ánimo y la calidad del descanso. Existen diferentes alternativas que pueden realizarse tanto en casa como en un gimnasio y adaptarse a las posibilidades de cada persona.

Los 10 ejercicios para tonificar el cuerpo después de los 50

No es necesario comenzar con rutinas de alta intensidad. Una combinación de ejercicios de fuerza, movilidad, equilibrio y actividad aeróbica permite trabajar diferentes zonas del cuerpo y mantenerlo activo.

1. Estiramiento de hombros y brazos

Los estiramientos ayudan a trabajar la flexibilidad y pueden reducir la sensación de rigidez. Para realizarlo, hay que llevar un brazo hacia arriba, flexionar el codo, sujetarlo con la otra mano y ejercer una presión suave hacia abajo.

La posición puede mantenerse entre 20 y 30 segundos antes de cambiar de brazo.

2. Elevaciones de talones

Este movimiento permite fortalecer las pantorrillas y trabajar el equilibrio. Las elevaciones pueden hacerse con ambos pies al mismo tiempo o de manera alternada, según el nivel de cada persona.

3. Puente de glúteos

Es un ejercicio que trabaja principalmente glúteos, zona lumbar e isquiotibiales.

Para hacerlo, hay que acostarse boca arriba y elevar las caderas hasta formar una línea entre las rodillas y los hombros. Se puede sostener la posición durante algunos segundos y realizar entre 10 y 12 repeticiones.

4. Ejercicio de “perro y gato”

Esta práctica de movilidad ayuda a trabajar la zona de la espalda y puede contribuir a aliviar tensiones.

Se realiza apoyando manos y rodillas en el suelo. Al inhalar, se arquea la espalda hacia abajo y, al exhalar, se redondea suavemente. El movimiento debe hacerse de manera controlada durante uno o dos minutos.

5. Flexiones de brazos contra la pared

Son una alternativa de menor impacto frente a las flexiones tradicionales en el suelo y permiten trabajar el tren superior.

Para realizarlas, hay que colocarse frente a una pared, apoyar las manos y flexionar los brazos acercando el cuerpo. Una rutina puede incluir tres series de 10 repeticiones.

6. Zancadas

Las zancadas trabajan especialmente piernas y glúteos y pueden realizarse prácticamente en cualquier lugar.

La intensidad y la cantidad de repeticiones pueden adaptarse a la condición física de cada persona.

7. Marcha en el lugar

Caminar sin desplazarse del sitio es una alternativa sencilla para mantenerse en movimiento. Puede contribuir a mejorar la circulación y trabajar la resistencia cardiovascular.

Una sesión inicial puede extenderse entre 10 y 20 minutos, aumentando progresivamente la velocidad.

8. Calistenia

La calistenia utiliza el propio peso corporal para realizar diferentes movimientos y permite trabajar fuerza y coordinación.

Además del componente físico, la actividad puede favorecer el bienestar emocional asociado a la práctica regular de ejercicio.

9. Yoga

El yoga es una opción de bajo impacto que combina movimientos, flexibilidad y respiración.

Una forma sencilla de comenzar consiste en realizar movimientos suaves de la cabeza mientras se permanece de pie y acompañarlos con respiraciones controladas y movimientos de brazos.

10. Sentadillas con silla

Las sentadillas utilizando una silla permiten trabajar piernas y equilibrio y ofrecen un apoyo durante el movimiento.

Para realizarlas, hay que sentarse y levantarse de una silla de manera controlada. El ejercicio puede repetirse entre 10 y 15 veces.

La intensidad de cualquiera de estas propuestas debe adaptarse al nivel físico de cada persona. Si existe alguna condición que pueda verse afectada por el ejercicio, es recomendable consultar previamente con un profesional de la salud o de la actividad física.

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