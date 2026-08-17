Trágico accidente en Brasil: un micro turístico volcó y murieron 10 personas

Resumen para apurados
- Diez mujeres murieron y decenas resultaron heridas este domingo al volcar un micro turístico en la autopista BR-040 en Petrópolis, Brasil, por causas bajo investigación.
- El vehículo viajaba de Belo Horizonte hacia Copacabana cuando despistó en una zona de curvas pronunciadas. La policía perita posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad.
- La tragedia reavivó los reclamos de sectores turísticos sobre la necesidad de reforzar el mantenimiento vial y los controles de velocidad en este peligroso tramo de montaña.
Diez personas murieron y varias decenas resultaron heridas luego de que un colectivo turístico volcara el domingo en Petrópolis, Río de Janeiro. La unidad descendía por la autopista BR-040, en la zona serrana de la ciudad cuando cayó a la banquina. De acuerdo con los reportes oficiales, todas las víctimas fatales eran mujeres, entre ellas una niña de siete años.
Un autobús turístico volcó en la madrugada del domingo en la traza a la altura del municipio de Petrópolis. El ómnibus viajaba por la carretera BR-040 con destino al barrio de Copacabana, al sur de Río de Janeiro cuando, en el kilómetro 91 y poco después de las 4:30, hora local, se desvió y cayó en la franja paralela a la vía, en un sector rodeado de abundante vegetación, según informaron las autoridades brasileñas.
El recorrido fatal desde Minas Gerais
El micro turístico, propiedad de la empresa Estrela Guía de Turismo, había salido la noche anterior de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais y se dirigía al sur de Río de Janeiro, transportando a 47 personas. Sin embargo, el vehículo se salió del asfalto en la zona conocida como Cascatinha.
Los equipos de rescate montaron un intenso operativo en el lugar tras recibir la alerta pocos minutos después del siniestro. Efectivos de bomberos, agentes de la Policía Rodoviaria Federal y personal de emergencias del SAMU trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y despejar la calzada. El tránsito en sentido hacia Río de Janeiro permaneció cortado por más de tres horas hasta que fue habilitado por la concesionaria vial.
El avance del reporte oficial y los peritajes
El balance de fallecidos fue en aumento con el correr de la mañana. En un primer informe, los organismos de seguridad confirmaron ocho muertes en el lugar del accidente, cifra que se elevó a diez tras la confirmación del deceso de dos mujeres que habían sido derivadas en estado crítico a centros de salud de la región. Los heridos fueron distribuidos en distintos hospitales locales, mientras que el chofer de la unidad sufrió fracturas en ambas piernas.
Las hipótesis principales sobre las causas del vuelco apuntan a un posible fallo mecánico, el estado de la calzada o exceso de velocidad en un tramo de fuerte pendiente. La Policía Civil encabeza las pericias técnicas para reconstruir los instantes previos al despiste. Desde la firma propietaria de la compañía expresaron su pesar y manifestaron su total colaboración con las fuentes judiciales para esclarecer lo sucedido.
Una ruta crítica y de alta siniestralidad
La BR-040, en su tramo de descenso por la Región Serrana hacia la costa, es una ruta crucial del transporte interurbano pero conocida por su peligrosidad, curvas cerradas y marcada inclinación. El accidente reavivó los reclamos históricos de los sectores de transporte y turismo sobre la necesidad de extremar los controles de velocidad y reforzar el mantenimiento vial en una de las carreteras con mayor siniestralidad del país.