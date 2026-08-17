Trágico accidente en Brasil: un micro turístico volcó y murieron 10 personas

El avance del reporte oficial y los peritajes

El balance de fallecidos fue en aumento con el correr de la mañana. En un primer informe, los organismos de seguridad confirmaron ocho muertes en el lugar del accidente, cifra que se elevó a diez tras la confirmación del deceso de dos mujeres que habían sido derivadas en estado crítico a centros de salud de la región. Los heridos fueron distribuidos en distintos hospitales locales, mientras que el chofer de la unidad sufrió fracturas en ambas piernas.