Mundo

Trágico accidente en Brasil: un micro turístico volcó y murieron 10 personas

Un colectivo turístico que viajaba desde Belo Horizonte hacia Copacabana cayó a la banquina en una zona de curvas pronunciadas en Petrópolis. Todas las víctimas fatales son mujeres.

El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 91 de la carretera BR-040
El siniestro ocurrió a la altura del kilómetro 91 de la carretera BR-040 Imagen. 617.news
17 Agosto 2026

Resumen para apurados

  • Diez mujeres murieron y decenas resultaron heridas este domingo al volcar un micro turístico en la autopista BR-040 en Petrópolis, Brasil, por causas bajo investigación.
  • El vehículo viajaba de Belo Horizonte hacia Copacabana cuando despistó en una zona de curvas pronunciadas. La policía perita posibles fallas mecánicas o exceso de velocidad.
  • La tragedia reavivó los reclamos de sectores turísticos sobre la necesidad de reforzar el mantenimiento vial y los controles de velocidad en este peligroso tramo de montaña.
Resumen generado con IA

Diez personas murieron y varias decenas resultaron heridas luego de que un colectivo turístico volcara el domingo en Petrópolis, Río de Janeiro. La unidad descendía por la autopista BR-040, en la zona serrana de la ciudad cuando cayó a la banquina. De acuerdo con los reportes oficiales, todas las víctimas fatales eran mujeres, entre ellas una niña de siete años.

Milei escaló el conflicto con Brasil: nuevos agravios contra Lula profundizan la crisis diplomática

Milei escaló el conflicto con Brasil: nuevos agravios contra Lula profundizan la crisis diplomática

Un autobús turístico volcó en la madrugada del domingo en la traza a la altura del municipio de Petrópolis. El ómnibus viajaba por la carretera BR-040 con destino al barrio de Copacabana, al sur de Río de Janeiro cuando, en el kilómetro 91 y poco después de las 4:30, hora local, se desvió y cayó en la franja paralela a la vía, en un sector rodeado de abundante vegetación, según informaron las autoridades brasileñas.

El recorrido fatal desde Minas Gerais

El micro turístico, propiedad de la empresa Estrela Guía de Turismo, había salido la noche anterior de Belo Horizonte, la capital del estado de Minas Gerais y se dirigía al sur de Río de Janeiro, transportando a 47 personas. Sin embargo, el vehículo se salió del asfalto en la zona conocida como Cascatinha.

Los equipos de rescate montaron un intenso operativo en el lugar tras recibir la alerta pocos minutos después del siniestro. Efectivos de bomberos, agentes de la Policía Rodoviaria Federal y personal de emergencias del SAMU trabajaron durante varias horas para asistir a las víctimas y despejar la calzada. El tránsito en sentido hacia Río de Janeiro permaneció cortado por más de tres horas hasta que fue habilitado por la concesionaria vial.

El avance del reporte oficial y los peritajes

El balance de fallecidos fue en aumento con el correr de la mañana. En un primer informe, los organismos de seguridad confirmaron ocho muertes en el lugar del accidente, cifra que se elevó a diez tras la confirmación del deceso de dos mujeres que habían sido derivadas en estado crítico a centros de salud de la región. Los heridos fueron distribuidos en distintos hospitales locales, mientras que el chofer de la unidad sufrió fracturas en ambas piernas.

El autobús de Estrela Guia Turismo había salido de Belo Horizonte con destino a Copacabana y transportaba a 47 personas. Imagen: Infobae El autobús de Estrela Guia Turismo había salido de Belo Horizonte con destino a Copacabana y transportaba a 47 personas. Imagen: Infobae

Las hipótesis principales sobre las causas del vuelco apuntan a un posible fallo mecánico, el estado de la calzada o exceso de velocidad en un tramo de fuerte pendiente. La Policía Civil encabeza las pericias técnicas para reconstruir los instantes previos al despiste. Desde la firma propietaria de la compañía expresaron su pesar y manifestaron su total colaboración con las fuentes judiciales para esclarecer lo sucedido.

Una ruta crítica y de alta siniestralidad

La BR-040, en su tramo de descenso por la Región Serrana hacia la costa, es una ruta crucial del transporte interurbano pero conocida por su peligrosidad, curvas cerradas y marcada inclinación. El accidente reavivó los reclamos históricos de los sectores de transporte y turismo sobre la necesidad de extremar los controles de velocidad y reforzar el mantenimiento vial en una de las carreteras con mayor siniestralidad del país.

Temas Brasil
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia
2

Imputan a una pareja que cultivaba cannabis para tratar a su hijo con TEA y epilepsia

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN
3

Misterio en el hospital de Concepción: esperaban una nena, recibieron un varón con aritos y ahora harán pruebas de ADN

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana
4

Así quedó un delantero de Concepción FC luego de recibir un balazo de goma en el rostro durante la final de la Liga Tucumana

No somos libres de caminar: el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos
5

"No somos libres de caminar": el desesperado reclamo de los vecinos de San Carlos ante la ola de robos

Ranking notas premium
Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027
1

Qué intendentes y ministros suenan para pelear por una banca en la Legislatura en 2027

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club
2

El dinero puede comprar un ascenso, pero no puede construir el futuro de un club

¿San Martín fue el santo de la espada?
3

¿San Martín fue el santo de la espada?

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?
4

¿Estamos preparados para aceptar el nuevo Régimen Penal Juvenil?

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el gorila invencible
5

Recuerdos fotográficos: 1986. El empate entre el luchador tucumano y el "gorila invencible"

Más Noticias
Cuál es el origen de la expresión farmear aura: la historia detrás de la frase viral

Cuál es el origen de la expresión "farmear aura": la historia detrás de la frase viral

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Convocan a un torneo para “farmear aura” en Tucumán: cuándo y dónde será

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

Un alfajor norteño fue elegido el mejor del mundo entre 500 variedades en 2026

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

¿Cuándo es la tormenta de Santa Rosa y cuáles son las provincias que serían afectadas?

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

La Argentina se prepara para la llegada de El Niño: activan un sistema de alerta sanitaria y respuesta anticipada ante catástrofes

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Horóscopo chino: los signos que sanarán y encontrarán el equilibrio en lo que queda de agosto, según Ludovica Squirru

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Rige la alerta naranja y amarilla en medio país: las provincias afectadas por tormentas, granizo, viento zonda, nevadas y frío extremo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Alerta naranja y amarilla por ráfagas de hasta 130 km/h, viento zonda, nevadas y tormentas: cuáles son las provincias bajo riesgo

Comentarios