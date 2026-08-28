Un vuelo de Londres a París duró más de dos horas y terminó donde había comenzado

El trayecto desde la capital inglesa hasta el territorio galo en avión es uno de los desplazamientos internacionales más sencillos. Luego de que la nave abandonó el área metropolitana de Londres en dirección al sur, atraviesa el Canal de la Mancha en apenas unos minutos. Pronto cruza la costa norte y en menos de 50 minutos aterriza en el aeropuerto parisino de Charles de Gaulle (CDG). Pero ayer aquella ruta se volvió mucho más compleja y el punto de llegada fue el mismo que el de inicio.