Anses: quiénes cobran este jueves 27 de agosto de 2026

Resumen para apurados
- La Anses abona este jueves 27 de agosto jubilaciones mayores al haber mínimo (DNI 4 y 5) y desempleo (DNI 6 y 7) en Argentina según su cronograma mensual.
- El organismo continúa con el calendario mensual de pagos, que incluye asignaciones de Pago Único y Maternidad vigentes hasta el 11 de septiembre.
- Los pagos de haberes superiores finalizarán el 31 de agosto con DNI 8 y 9, concluyendo el esquema de prestaciones previo al cronograma de septiembre.
La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa este jueves 27 de agosto con el calendario de pagos correspondiente al mes. La jornada contempla el depósito de jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo y de la Prestación por Desempleo, de acuerdo con la terminación del DNI.
Además, durante agosto y septiembre se mantienen vigentes los cronogramas correspondientes a la Asignación por Maternidad y a las Asignaciones de Pago Único.
Anses: quiénes cobran este jueves 27 de agosto
Este jueves 27 de agosto de 2026, ANSES realiza los siguientes pagos:
Jubilaciones y pensiones que superan un haber mínimo: DNI terminados en 4 y 5.
Prestación por Desempleo: DNI terminados en 6 y 7.
Los beneficiarios pueden consultar su fecha y lugar de cobro a través de los canales oficiales del organismo previsional.
Jubilaciones y pensiones: quiénes cobran el 27 de agosto
Los jubilados y pensionados cuyos haberes superan el mínimo y cuyo DNI termina en 4 o 5 reciben su pago este jueves 27 de agosto.
El cronograma continuará en los próximos días hasta completar el pago correspondiente al mes de agosto.
Fechas que restan para jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo
DNI terminados en 6 y 7: viernes 28 de agosto.
DNI terminados en 8 y 9: lunes 31 de agosto.
Prestación por Desempleo: quiénes cobran el 27 de agosto
También este jueves se paga la Prestación por Desempleo a los titulares cuyos documentos terminan en 6 y 7.
El beneficio está destinado a trabajadores en relación de dependencia que perdieron su empleo y cumplen con los requisitos establecidos por la normativa.
Última fecha de pago de la Prestación por Desempleo en agosto
DNI terminados en 8 y 9: viernes 28 de agosto.
De esta manera, ANSES finalizará el cronograma de agosto para este beneficio.
Asignación por Maternidad: cuándo se cobra
La Asignación por Maternidad cuenta con un período de pago más amplio. En agosto, las beneficiarias pueden cobrar entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre, sin distinción según la terminación del DNI.
Asignaciones de Pago Único: fechas de cobro
Las Asignaciones de Pago Único, que comprenden las prestaciones por Matrimonio, Nacimiento y Adopción, se abonan para todas las terminaciones de DNI entre el 11 de agosto y el 11 de septiembre.