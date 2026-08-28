Discusión, reproches y una aparición a último momento: cinco jóvenes protagonizaron un debate político en el Rosita Ávila

Velázquez defendió el rol del Estado y la obra pública de Osvaldo Jaldo. Veiga insistió con la eficiencia, los impuestos y la administración de los recursos. Vera reivindicó los valores históricos del radicalismo. Timo cuestionó al Gobierno nacional y también al peronismo y al radicalismo. Gómez Escobar concentró buena parte de su discurso en la gestión de Rossana Chahla y en la construcción de una identidad propia.