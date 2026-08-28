Discusión, reproches y una aparición a último momento: cinco jóvenes protagonizaron un debate político en el Rosita Ávila
La cuarta edición del Debate de Militancia Juvenil de ODIS reunió a representantes del PJ, LLA, UCR, Frente de Izquierda y Juntos por Rossana, con cruces por Chahla, Jaldo, Milei y el empleo joven.
El Teatro Rosita Ávila reunió este jueves a cinco jóvenes de distintas fuerzas políticas para debatir sobre la realidad tucumana. La cuarta edición del Debate de Militancia Juvenil de ODIS tuvo cruces, chicanas y una particularidad: en principio eran cuatro los espacios convocados, pero Juntos por Rossana se sumó sobre el final y completó el escenario.
Ana Paula Velázquez representó al Partido Justicialista; Federico Veiga, a La Libertad Avanza; Samuel Vera, a la Unión Cívica Radical; Genaro Timo, al Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad; y Sarita Gómez Escobar, a Juntos por Rossana.
El teatro estuvo ocupado aproximadamente hasta la mitad de sus butacas. Entre el público acompañaron los legisladores Agustín Romano Norri y Alejandro Figueroa. Durante más de dos horas, los cinco representantes atravesaron seis rondas: infraestructura, educación y salud, empleo —elegido por los participantes— y una instancia final de preguntas y respuestas.
Cinco voces, cinco posturas
Desde el comienzo, cada participante dejó clara la identidad de su espacio.
Velázquez defendió el rol del Estado y la obra pública de Osvaldo Jaldo. Veiga insistió con la eficiencia, los impuestos y la administración de los recursos. Vera reivindicó los valores históricos del radicalismo. Timo cuestionó al Gobierno nacional y también al peronismo y al radicalismo. Gómez Escobar concentró buena parte de su discurso en la gestión de Rossana Chahla y en la construcción de una identidad propia.
“Nosotros creemos que el Estado no está para mirar cuánto puede dejar de hacer, sino para decidir dónde hace falta estar”, sostuvo Velázquez.
Veiga planteó otra mirada: “Si las cuentas no cierran, no hay que pedir más plata, hay que administrarla mejor”.
Timo, en el bloque de educación y salud, remarcó: “La educación y la salud en este país no nos la regaló ningún gobierno, sino que fueron derechos conquistados por las clases trabajadoras”.
Gómez Escobar, en tanto, habló de una política basada en datos y participación y sostuvo que “la verdadera rebeldía es tener un Estado que funcione y que te acompañe”.
Chahla, Jaldo y una discusión aparte
La incorporación de Gómez Escobar sumó una tensión particular al debate: por un lado, Velázquez como representante del PJ; por otro, una joven que defendía a Chahla desde la administración municipal.
La diferencia apareció de lleno en el bloque de empleo, cuando Vera cuestionó desde dónde hablaba Gómez Escobar y planteó la relación entre Chahla y Jaldo. Más tarde, Veiga fue más directo y preguntó por qué existía una juventud de Chahla por fuera de la estructura juvenil peronista.
Gómez Escobar sostuvo que la gestión municipal tiene una identidad propia y que su espacio busca diferenciarse con una política basada en datos, transparencia y formación.
De las casas vacías a los impuestos
El bloque de infraestructura fue uno de los más calientes. Gómez Escobar defendió la obra pública y señaló que un proyecto para atender las inundaciones de la capital depende de una firma de Luis Caputo.
Timo llevó la discusión hacia la vivienda y puso sobre la mesa un dato: 822 inmuebles vacíos en el microcentro tucumano frente a miles de familias sin casa. “Casas vacías y gente sin casa”, resumió.
Vera cuestionó la gestión municipal y recordó la promesa de terminar con los basurales a cielo abierto. Veiga, en tanto, insistió con la autonomía de provincias y municipios.
Milei volvió al centro
En educación y salud, Javier Milei apareció como protagonista de casi todos los cruces.
Timo habló del ajuste y del conflicto universitario. Vera cuestionó el financiamiento nacional de la salud, la educación y la ciencia. Veiga centró sus críticas en la Provincia y sostuvo que las principales responsabilidades son locales. Velázquez defendió la respuesta tucumana frente a los recortes nacionales y Gómez Escobar volvió a poner el foco en la gestión de Chahla.
En algunos momentos, los comentarios por lo bajo entre los participantes elevaron la temperatura. La conductora debió intervenir para ordenar los turnos y los tiempos, mientras las chicanas seguían circulando.
El empleo: el tema que eligieron los jóvenes
El tercer eje fue elegido por los propios participantes y llevó el debate a una preocupación concreta: conseguir trabajo y poder proyectar una vida en Tucumán.
“Todos acá estamos de acuerdo en que los jóvenes estamos mal para conseguir trabajo, pensar en alquilar un departamento, en trabajar, en simplemente querer proyectar una vida acá suena imposible”, planteó Gómez Escobar.
La dirigente defendió las políticas municipales de capacitación y empleo. Timo habló de salarios y derechos laborales; Vera reclamó apoyo a las pymes y las economías regionales; Veiga apuntó contra la informalidad y las dificultades para contratar; y Velázquez remarcó el impacto del desempleo entre los menores de 30 años.
¿Qué desayunaste hoy?
La ronda de preguntas fue el tramo más descontracturado y también el más picante. Hubo preguntas sobre el futuro de la UCR, el domicilio electoral de Veiga, la “casta”, la relación entre Chahla y Jaldo y las alianzas de la izquierda.
Veiga eligió a Timo y, después de cuestionar la falta de experiencia de gestión de la izquierda, cerró con una chicana: “No se qué preguntarte ¿Qué desayunaste hoy?”.
Timo aprovechó para reivindicar el lugar de su espacio en las calles y responder con referencias a Myriam Bregman.
También hubo un intercambio sobre la participación de las mujeres. Gómez Escobar destacó que ambas eran las únicas mujeres sobre el escenario y preguntó cómo hacer para que sean cada vez más las que ocupen espacios políticos. Velázquez respondió que las mujeres no están “para hablar bajito, para callarnos, para tener miedo”.
“Los jóvenes somos el ahora”
En el cierre, cada participante resumió su postura: Timo llamó a la organización, Velázquez al peronismo, Veiga defendió la libertad, Vera pidió pensamiento crítico y Gómez Escobar llamó a prepararse y participar.
La última palabra quedó para ODIS. Su vicepresidente, Kris Nilsson, cuestionó una frase que suele repetirse en la política: “Odio la frase los jóvenes son el futuro; los jóvenes somos el ahora”.
Lautaro Núñez, presidente de la organización, destacó que el debate atraviesa su quinto año y que “cada vez” es más grande. También celebró la participación democrática y el trabajo de los equipos que hacen posible el encuentro.
Cinco jóvenes, cinco espacios y varias horas de cruces después, el Rosita Ávila dejó una imagen concreta: la juventud tucumana ya no quiere esperar para ocupar un lugar en la política.