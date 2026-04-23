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Robo de autos y motos: los vehículos sustraídos en Tucumán son comercializarlos en otras provincias

La Policía dio a conocer las tácticas más usadas en Tucumán.

OTRO SISTEMA. Las bandas también contratan a terceros para llevar a Bolivia las camionetas que sustraen. OTRO SISTEMA. Las bandas también contratan a terceros para llevar a Bolivia las camionetas que sustraen.
Gustavo Rodríguez
Por Gustavo Rodríguez Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • La Policía de Tucumán informó hoy que el envío de autopartes robadas mediante encomiendas aún no es una modalidad instalada en la provincia, según un reporte de seguridad local.
  • Las bandas locales optan por contratar terceros para trasladar vehículos robados, principalmente camionetas, hacia Bolivia, diferenciándose de métodos de envío por paquetería.
  • El análisis de estas tácticas busca fortalecer los controles fronterizos y prevenir que nuevas modalidades delictivas, ya presentes en otras regiones, se radiquen en Tucumán.
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