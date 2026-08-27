Usaba identidades falsas y cheques adulterados para estafar con la compra de vehículos: prisión preventiva

Resumen para apurados
- La Justicia de Tucumán dictó 60 días de prisión preventiva para un hombre de 26 años acusado de seis estafas con autos y cheques falsos en redes.
- El acusado usaba perfiles falsos para comprar vehículos que pagaba con cheques sin fondos. En un allanamiento en Tafí Viejo le secuestraron celulares y formularios.
- Mientras el detenido cumple la medida cautelar, la fiscalía mantiene la orden de captura sobre un presunto cómplice prófugo e investiga a otros partícipes.
Un hombre, de 26 años, fue acusado de cometer seis estafas mediante la utilización de cheques adulterados e identidades falsas en operaciones de compra y venta de vehículos realizadas a través de Facebook Marketplace. La Justicia ordenó que permanezca con prisión preventiva durante 60 días, mientras continúa la investigación y uno de sus presuntos cómplices permanece prófugo.
La acusación fue formulada por la Unidad Especializada de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II, que conduce Diego Hevia. Durante la audiencia, el imputado fue acusado por el delito de estafas reiteradas en seis oportunidades, en concurso real.
Según expuso la auxiliar de fiscal Daniel Briz Tomás, el acusado utilizaba perfiles falsos en Facebook Marketplace, entre ellos los identificados como “Jessica Naranjo” y “Carlos Facundo Sánchez”, para contactar a personas que ofrecían vehículos en venta. De acuerdo con la investigación, el perjuicio económico causado a las víctimas asciende a decenas de millones de pesos.
La representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) sostuvo que existió “una utilización sistemática y reiterada de identidades falsas en redes sociales”, junto con el uso de múltiples líneas telefónicas registradas con documentación apócrifa. “En ningún caso las víctimas pudieron recuperar ni el dinero ni los vehículos”, afirmó.
Además, señaló que durante un allanamiento realizado en un domicilio del Barrio Policial III, de Los Pocitos, en Tafí Viejo, el acusado habría intentado ocultar su teléfono celular en el ventiluz del baño. De acuerdo con la Fiscalía, esa situación demostró su capacidad para hacer desaparecer pruebas.
En el allanamiento se secuestraron dos motocicletas, ocho celulares, cinco identificaciones vehiculares, una notebook, dos posnet, un formulario 08 en blanco, talonarios de recibos, chips telefónicos, fotocopias de DNI, un pendrive y documentación vinculada con distintos vehículos.
Un cómplice prófugo
Briz Tomás sostuvo que los hechos investigados habrían sido cometidos mediante una estructura en la que los integrantes cumplían distintos roles para captar clientes y trasladar y comercializar los vehículos mediante diferentes maniobras.
“El coimputado no pudo ser habido pese a la orden de detención dispuesta, donde ya se dictó la captura y rebeldía. También estamos investigando la probable participación de un tercero”, manifestó la representante del Ministerio Fiscal.
Por los riesgos procesales y las medidas que restan producirse, la Fiscalía había solicitado inicialmente 90 días de prisión preventiva. Finalmente, el juez hizo lugar parcialmente al pedido y ordenó la medida por 60 días, con vencimiento el lunes 26 de octubre.
La maniobra con un Renault Kwid
Uno de los hechos expuestos durante la audiencia ocurrió a partir del contacto con un hombre que había publicado a la venta un Renault Kwid, modelo 2019, de color gris, a través de Facebook Marketplace.
Según la acusación, el sábado 13 de junio el acusado y su cómplice se comunicaron con la víctima mediante el chat de la aplicación utilizando un perfil a nombre de “Jessica Naranjo”. Posteriormente, se presentaron en el domicilio del damnificado, en calle Asunción al 1300 de esta ciudad, para observar el vehículo.
En esa oportunidad, el imputado se habría identificado con el nombre falso de “Carlos Facundo Sánchez”. Días después, el miércoles 24 de junio, alrededor de las 22, los sospechosos regresaron para concretar la operación por $8,5 millones.
La Fiscalía indicó que el acusado firmó un boleto de compraventa utilizando nuevamente la identidad de “Carlos Facundo Sánchez” y entregó como pago un cheque diferido por $9.280.000, emitido a nombre de una firma de cereales y con fecha de cobro para el 10 de julio.
Según la acusación, se había acordado verbalmente que la víctima debía devolver la diferencia una vez que cobrara el cheque. En ese momento, el hombre entregó el Renault Kwid junto con toda la documentación, incluido el título de propiedad, el informe de dominio y un formulario 08 firmado en blanco.
Sin embargo, cuando el damnificado se presentó en una sucursal bancaria para cobrar el cheque, el personal de la entidad detectó que el documento había sido adulterado. El instrumento original fue retenido y se le entregó una copia sellada.
Según la Fiscalía, este hecho formó parte de una serie de seis maniobras similares atribuidas al acusado, quien ahora permanecerá detenido mientras avanza la investigación.