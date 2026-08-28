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Casi 800 alumnos compiten en Matemática

La competencia reúne a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado y de primero a sexto año del secundario.

Susana Montaldo.
Susana Montaldo.
Hace 6 Hs

El interés por la matemática ganó terreno entre los alumnos tucumanos. Este año, 762 estudiantes se inscribieron en la Olimpíada Internacional de Matemática Atacalar, casi el doble que en 2025. Ayer, 400 alumnos de primaria rindieron en la escuela Patricias Argentinas.

Hoy será el turno de otro grupo similar en el Instituto General Belgrano, de Banda del Río Salí. “El mayor entusiasmo de los chicos por participar en estas olimpiadas es un indicador del gran trabajo que realizan los docentes tucumanos”, destacó la ministra de Educación, Susana Montaldo.

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La competencia reúne a estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado y de primero a sexto año del secundario. Cada evaluación plantea tres problemas que deben resolverse en 120 minutos. Además del procedimiento, los participantes deben fundamentar cada respuesta.

Un desafío que crece

Daniel Ávila, referente de la olimpíada, precisó que la cantidad de inscriptos pasó de menos de 400 en 2025 a 762 este año. “Cada año hay más chicos que se animan a participar porque le van perdiendo el miedo a la matemática”, afirmó la docente Noemí García. La instancia provincial seleccionará a 27 alumnos, nueve por categoría. Los ganadores competirán en la etapa internacional, prevista del 26 al 30 de octubre en Córdoba, junto con estudiantes de otras provincias argentinas y de la región norte de Chile.

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