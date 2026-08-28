Casi 800 alumnos compiten en Matemática

Un desafío que crece

Daniel Ávila, referente de la olimpíada, precisó que la cantidad de inscriptos pasó de menos de 400 en 2025 a 762 este año. “Cada año hay más chicos que se animan a participar porque le van perdiendo el miedo a la matemática”, afirmó la docente Noemí García. La instancia provincial seleccionará a 27 alumnos, nueve por categoría. Los ganadores competirán en la etapa internacional, prevista del 26 al 30 de octubre en Córdoba, junto con estudiantes de otras provincias argentinas y de la región norte de Chile.