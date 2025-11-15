Matemática, libertad y desarrollo

Esta sociedad del conocimiento en la que estamos inmersos, demanda a esta ciencia que, desde la antigüedad ha permitido modelar el mundo, abonando el desarrollo a todos los niveles, desde predecir cosechas en base a datos de inundaciones, contabilizar existencias de alimentos, teorías económicas y sociales, vacunas, medios de comunicaciones, censos de población, transporte, equipos y sistemas para medicina de alta complejidad, enumerando una lista interminable, ocupe nuevamente el rol protagónico que le corresponde. Las omnipresentes telecomunicaciones, hoy potenciadas por los teléfonos móviles, se han convertido en el escenario propicio para influir en la toma de decisiones a gran escala. Todos los días nos intentan “manipular”, vender un producto que todavía no sabemos que necesitamos, instalar la imagen de un candidato o de una opinión. Todo ello es posible gracias al uso sofisticado de las matemáticas. A diario grandes compañías nos venden “fallos lógicos, falacias, sesgos para garantizar la viabilidad de un producto, pero la matemática busca lo correcto, busca lo que está bien, busca la verdad; es por eso que en esta sociedad del conocimiento, al igual que en los tiempos de Platón, la formación matemática se hace fundamental.