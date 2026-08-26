Elías de Pérez pidió a Jaldo la renuncia de Montaldo: "La educación de nuestros chicos no puede seguir dependiendo de la suerte"

Resumen para apurados
- La legisladora Silvia Elías de Pérez pidió este miércoles al gobernador tucumano Osvaldo Jaldo la renuncia de la ministra Montaldo por fallas edilicias y violencia escolar.
- El reclamo surge tras el ingreso de alumnos armados a dos colegios en cuatro meses, sumado a índices críticos de aprendizaje en la educación primaria de la provincia.
- La legisladora exigió un plan contra la violencia escolar, auditorías edilicias y otorgó un plazo de diez días hábiles para recibir informes oficiales en la Legislatura.
La legisladora provincial Silvia Elías de Pérez presentó este miércoles una nota formal al gobernador Osvaldo Jaldo en la que solicitó la renuncia inmediata de la ministra de Educación, Susana Montaldo. Fundamentó el pedido en "la acumulación de problemas de infraestructura, hechos de violencia dentro de las escuelas y dificultades en los aprendizajes".
El planteo se produjo luego del grave episodio ocurrido el 25 de agosto en la Escuela Congreso, a menos de cuatro meses después de que un alumno de 17 años ingresara armado a la escuela El Salvador.
“En menos de cuatro meses tuvimos dos chicos que entraron armados a escuelas tucumanas. No podemos conformarnos con decir que, afortunadamente, no hubo víctimas. La educación y la seguridad de nuestros hijos no pueden depender de que una bala impacte en una pared y no en un compañero o en un docente”, sostuvo Elías de Pérez.
La legisladora cuestionó que las respuestas lleguen después de los hechos y reclamó una política integral de prevención. “Un protocolo que se activa después de un disparo es necesario, pero no alcanza. El Estado tiene que llegar antes. Después del primer episodio había que revisar qué estaba fallando y tomar medidas para evitar que volviera a suceder”, afirmó.
“No son hechos aislados”
Elías de Pérez señaló que los episodios de violencia se suman a los problemas edilicios, la falta de recursos y las dificultades en los aprendizajes que viene denunciando.
“Ya no estamos hablando de hechos aislados. Son problemas estructurales que necesitan conducción, planificación y decisión política. Ya agotamos todas las instancias intentando que la ministra ofrezca soluciones”, expresó.
También hizo referencia al Índice de Resultados Escolares (IRE) de Argentinos por la Educación, según el cual el 42% de los estudiantes tucumanos finaliza la primaria en el tiempo esperado y con aprendizajes satisfactorios en Lengua y Matemática, frente al 50% nacional.
“Si el Ministerio sostiene que ese 42% está mal, que publique cuál es el porcentaje correcto, cómo lo calculó y con qué información. Los problemas educativos no desaparecen porque dejemos de mirar las estadísticas”, sostuvo.
Pedido de renuncia y medidas
Además de solicitar la renuncia de Montaldo, Elías de Pérez pidió al Ejecutivo un relevamiento público de la infraestructura y seguridad de las escuelas; un Plan Provincial de Prevención y Abordaje de la Violencia Escolar; información sobre los equipos de orientación; la publicación de los datos oficiales de aprendizaje y un plan de mejora con objetivos y plazos concretos.
También reclamó que el Gobierno informe qué medidas adoptó después de los episodios ocurridos en las escuelas El Salvador y Congreso y remita las respuestas a la Legislatura en un plazo máximo de diez días hábiles.
“La educación pública no es solamente abrir las puertas de las escuelas. Es garantizar que nuestros chicos puedan entrar, estar seguros y aprender. Cuando durante meses se acumulan advertencias y los problemas se repiten, alguien tiene que asumir la responsabilidad política”, afirmó.
“No estamos pidiendo una renuncia por un hecho aislado. La estamos pidiendo porque las señales se vienen acumulando y las respuestas no llegan. Nuestros chicos no pueden seguir esperando”, concluyó.