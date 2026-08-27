Las Leonas ante Países Bajos: los números de una rivalidad que tendrá otro capítulo en la final del Mundial
Argentina buscará este sábado su tercera estrella frente al gran dominador del hockey femenino. El historial favorece a las neerlandesas, pero las dos coronas nacionales llegaron justamente ante ese rival.
Resumen para apurados
- Las Leonas jugarán este sábado ante Países Bajos la final del Mundial de hockey 2026 en Amstelveen, en busca de conquistar el tercer título de su historia.
- Aunque el historial general favorece a las neerlandesas con 31 triunfos en 61 juegos, Argentina venció en dos de las tres finales ecuménicas previas entre sí.
- El local intentará estirar su hegemonía y lograr su décima corona, mientras que la selección argentina buscará reeditar sus consagraciones de 2002 y 2010.
Argentina y Países Bajos volverán a encontrarse en el escenario más importante. Este sábado, en el Wagener Stadion de Amstelveen, Las Leonas enfrentarán a las locales en la final del Mundial 2026 y buscarán conquistar el tercer título de su historia.
Los números generales muestran una marcada superioridad neerlandesa. Sobre 61 enfrentamientos oficiales registrados, Países Bajos ganó 31, Argentina se impuso en 13 y hubo 17 empates. La diferencia también aparece en el historial reciente: las europeas ganaron ocho de los últimos 10 cruces.
Sin embargo, cuando la rivalidad llegó a una final mundialista, la historia fue diferente.
Las dos estrellas de Las Leonas fueron ante Países Bajos
Argentina y Países Bajos disputaron tres finales de Copa del Mundo entre sí. Las Leonas ganaron dos y las neerlandesas, una.
La primera ocurrió en Perth 2002. Argentina se consagró después de igualar 1-1 y ganar 4-3 en los penales. Ocho años después, en Rosario 2010, volvió a encontrarse con el mismo rival y se impuso 3-1 para conseguir su segunda estrella.
Países Bajos tuvo revancha en Tarrasa 2022. Ganó aquella definición por 3-1 y extendió una hegemonía que todavía permanece vigente: conquistó las últimas tres ediciones del Mundial y este sábado buscará alcanzar su décima corona.
Los antecedentes más recientes también favorecen al seleccionado europeo. En los Juegos Olímpicos de París 2024 eliminó 3-0 a Argentina en semifinales. En la Pro League, en cambio, hubo resultados más repartidos, incluyendo el triunfo 3-2 de Las Leonas en Santiago del Estero en diciembre de 2024.
Ahora volverán a encontrarse por el oro. Países Bajos tendrá la localía y el peso de su dominio reciente. Argentina, un antecedente al que aferrarse: cada vez que levantó una Copa del Mundo, del otro lado estuvo el mismo rival.