DeportesHockey

Las Leonas jugarán su séptima final mundialista: cómo les fue en las seis anteriores

Argentina conquistó dos títulos y perdió cuatro definiciones. El sábado volverá a enfrentar a Países Bajos, protagonista de cuatro de sus seis finales anteriores.

Argentina venció 1-0 a Australia en las semis del Mundial de hockey.
Argentina venció 1-0 a Australia en las semis del Mundial de hockey.
Hace 11 Min

Las Leonas volverán a jugar por el título mundial. La victoria 1-0 frente a Australia clasificó a Argentina a su séptima final de una Copa del Mundo, instancia en la que buscará su tercera estrella frente a Países Bajos. Hasta ahora, el balance argentino es de dos títulos y cuatro subcampeonatos.

La primera oportunidad llegó en 1974, durante la edición inaugural del torneo en Mandelieu, Francia. Argentina perdió 1-0 precisamente frente a Países Bajos. Dos años después volvió a alcanzar la definición, pero Alemania Federal se impuso 2-0.

Hubo que esperar 18 años para regresar al partido decisivo. En Dublín 1994, Australia derrotó 2-0 a Argentina y postergó nuevamente la primera consagración mundial.

La historia cambió en Perth 2002. Las Leonas igualaron 1-1 frente a Países Bajos y se impusieron 4-3 en los penales para levantar por primera vez la Copa del Mundo.

Ocho años después llegó la segunda estrella. En Rosario 2010, con un estadio repleto y Luciana Aymar como gran figura, Argentina volvió a encontrarse con las neerlandesas y las derrotó 3-1 para consagrarse campeona como local.

La sexta final llegó en 2022. Países Bajos se tomó revancha y ganó 3-1 para conseguir su tercer campeonato mundial consecutivo. Argentina terminó como subcampeona por cuarta ocasión.

Cuatro años después, la historia volverá a enfrentar a los mismos protagonistas. De las siete finales mundialistas alcanzadas por Argentina, cinco serán contra Países Bajos. Y hay un dato que alimenta la ilusión: los dos títulos de Las Leonas fueron precisamente ante las neerlandesas. El sábado se escribirá el próximo capítulo.

Temas Las Leonas
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Las Leonas contra Australia por las semifinales del Mundial 2026

Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial ante Países Bajos

Cuándo juegan Las Leonas la final del Mundial ante Países Bajos

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Las Leonas vs. Australia, por las semifinales del Mundial: hora, TV y todo lo que hay que saber

Las Leonas y Los Leones, en la segunda fase del Mundial: cuándo juegan y qué necesitan para llegar a semifinales

Las Leonas y Los Leones, en la segunda fase del Mundial: cuándo juegan y qué necesitan para llegar a semifinales

Las Leonas golearon a España y están en semifinales del Mundial: las claves de la victoria

Las Leonas golearon a España y están en semifinales del Mundial: las claves de la victoria

Lo más popular
El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados
1

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado
2

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
3

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo
4

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo

“Las redes, los influencers y los trolls están contaminando la política”, afirmó Fernando Juri
5

“Las redes, los influencers y los trolls están contaminando la política”, afirmó Fernando Juri

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
3

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
4

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos
5

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Más Noticias
Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

Tormenta de Santa Rosa en Tucumán: cuándo lloverá, según el Servicio Meteorológico

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Comentarios