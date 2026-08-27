Las Leonas jugarán su séptima final mundialista: cómo les fue en las seis anteriores

Las Leonas volverán a jugar por el título mundial. La victoria 1-0 frente a Australia clasificó a Argentina a su séptima final de una Copa del Mundo, instancia en la que buscará su tercera estrella frente a Países Bajos. Hasta ahora, el balance argentino es de dos títulos y cuatro subcampeonatos.
La primera oportunidad llegó en 1974, durante la edición inaugural del torneo en Mandelieu, Francia. Argentina perdió 1-0 precisamente frente a Países Bajos. Dos años después volvió a alcanzar la definición, pero Alemania Federal se impuso 2-0.
Hubo que esperar 18 años para regresar al partido decisivo. En Dublín 1994, Australia derrotó 2-0 a Argentina y postergó nuevamente la primera consagración mundial.
La historia cambió en Perth 2002. Las Leonas igualaron 1-1 frente a Países Bajos y se impusieron 4-3 en los penales para levantar por primera vez la Copa del Mundo.
Ocho años después llegó la segunda estrella. En Rosario 2010, con un estadio repleto y Luciana Aymar como gran figura, Argentina volvió a encontrarse con las neerlandesas y las derrotó 3-1 para consagrarse campeona como local.
La sexta final llegó en 2022. Países Bajos se tomó revancha y ganó 3-1 para conseguir su tercer campeonato mundial consecutivo. Argentina terminó como subcampeona por cuarta ocasión.
Cuatro años después, la historia volverá a enfrentar a los mismos protagonistas. De las siete finales mundialistas alcanzadas por Argentina, cinco serán contra Países Bajos. Y hay un dato que alimenta la ilusión: los dos títulos de Las Leonas fueron precisamente ante las neerlandesas. El sábado se escribirá el próximo capítulo.