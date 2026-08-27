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El Gran Premio “Batalla de Tucumán” ya comienza a tomar forma

Diez ejemplares se enfrentarán en el clásico “Rumbo al Batalla”, la prueba central de la reunión del domingo, que también tendrá el clásico “General José de San Martín” y el especial “Alberto Jordan Palacio”.

TODO LISTO. El porteño Puro Poder Real será conducido por Pablo Javier Alarcón en el clásico que se correrá sobre 2.000 metros.
TODO LISTO. El porteño Puro Poder Real será conducido por Pablo Javier Alarcón en el clásico que se correrá sobre 2.000 metros.
Por Carlos Chirino Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Diez caballos correrán este domingo el clásico “Rumbo al Batalla” en el hipódromo tucumano buscando un lugar en el Gran Premio “Batalla de Tucumán”.
  • La jornada tendrá diez carreras, destacando favoritos como Ecográfico Rim y los debutantes porteños Cecil Smith y Puro Poder Real en la pista local.
  • La prueba servirá como antesala decisiva para perfilar a los principales aspirantes del Gran Premio “Batalla de Tucumán”, previsto para el 24 de septiembre.
Resumen generado con IA

El camino hacia el Gran Premio “Batalla de Tucumán” comenzará a transitarse el domingo en el hipódromo tucumano. El clásico “Rumbo al Batalla” será la principal atracción de una jornada de 10 competencias, que también ofrecerá otras dos pruebas jerárquicas y promete reunir a una importante cantidad de aficionados en el circo hípico local.

El hipódromo tucumano se renueva para recibir su gran fiesta

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La carrera central se disputará a las 18.40, sobre 2.000 metros, y tendrá a 10 ejemplares en los partidores. El objetivo será mucho más que quedarse con el triunfo: los participantes buscarán conseguir un lugar de privilegio de cara al Gran Premio “Batalla de Tucumán”, previsto para el 24 de septiembre.

Entre los anotados sobresale Ecográfico Rim, representante del stud santiagueño “Los 4 de Córdoba”. El hijo de Remote llega precedido de una actuación contundente en Santiago del Estero. El pasado 26 de julio se impuso por nueve cuerpos sobre Rumor De Fuego, empleando 1’41” 3/5 para los 1.600 metros del clásico “Madre de Ciudades”. Por antecedentes y por la contundencia demostrada en su última presentación, aparece como uno de los principales candidatos.

La competencia, además, tendrá como atractivo el debut en la pista tucumana de Cecil Smith y de Puro Poder Real, dos ejemplares adquiridos en Buenos Aires por propietarios locales con la mira puesta en el “Batalla de Tucumán”.

Cecil Smith, perteneciente a la caballeriza “Los Robertos”, llega con dos victorias consecutivas en Palermo. El 20 de junio derrotó por cinco cuerpos a Hi Spock, en 1’25” 4/5 para los 1.400 metros, mientras que el 13 de julio superó por medio cuerpo a Furioso Amazon, en 1’38” 2/5 para la milla. Puro Poder Real, en tanto, viene de competir en La Plata. El 11 de junio venció por dos cuerpos a Excelsum Hit, en 1’39” 2/5 para los 1.600 metros, y luego, el 30 de junio, terminó octavo a 10 1/2 cuerpos de Gritalo Carlitos, en 1’30” 2/5 para las 15 cuadras.

Los restantes participantes serán Furious Desain, Súper Cocktail, Pepe Curdeles, Stavros Dream, Balmar, Taty Boone y Baby Champion.

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La séptima competencia, prevista para las 18, también será de alto voltaje. El clásico “General José de San Martín”, reservado para potrillos sobre 1.400 metros, tendrá siete protagonistas. Saint Nich intentará prolongar su racha triunfal luego de conseguir dos victorias consecutivas. El pupilo del stud “Biyula” buscará mantenerse en lo más alto del ranking de los ejemplares de tres años, aunque para ello deberá superar a rivales de consideración como Nío Nío, Áspero y el santiagueño Get Closer.

La tercera prueba jerárquica será el especial “Alberto Jordan Palacio”, reservado para los mediofondistas. Sobre 1.400 metros se medirán Golden Warrior, Seeking Money, Step To Glory, Giro Latino, Grooving, Sweet Elementary y Arashi, en una carrera que promete ser de “hacha y tiza” desde que se abran los partidores.

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La actividad comenzará a las 14 y se extenderá hasta las 20. Serán seis horas de turf, con 10 competencias y propuestas para todos los gustos. Pero todas las miradas estarán puestas en la carrera que marcará el primer gran paso hacia el “Batalla de Tucumán”.

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