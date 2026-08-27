El Gran Premio “Batalla de Tucumán” ya comienza a tomar forma

Cecil Smith, perteneciente a la caballeriza “Los Robertos”, llega con dos victorias consecutivas en Palermo. El 20 de junio derrotó por cinco cuerpos a Hi Spock, en 1’25” 4/5 para los 1.400 metros, mientras que el 13 de julio superó por medio cuerpo a Furioso Amazon, en 1’38” 2/5 para la milla. Puro Poder Real, en tanto, viene de competir en La Plata. El 11 de junio venció por dos cuerpos a Excelsum Hit, en 1’39” 2/5 para los 1.600 metros, y luego, el 30 de junio, terminó octavo a 10 1/2 cuerpos de Gritalo Carlitos, en 1’30” 2/5 para las 15 cuadras.