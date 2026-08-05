El hipódromo tucumano festejará su aniversario con un clásico de gran nivel

Ambos desembarcan en la prueba con triunfos resonantes y con argumentos suficientes para ilusionar a sus respectivos seguidores. El enfrentamiento le otorga un brillo especial a una jornada que también ofrecerá carreras numerosas y de muy buen nivel competitivo. Sin embargo, el clásico no será solamente un mano a mano entre los dos máximos candidatos. El lote contará con otros siete participantes capaces de aprovechar cualquier descuido para sorprender. Entre ellos sobresalen los santiagueños Rumor de Fuego y Remanente, dos ejemplares con antecedentes de peso en las carreras jerárquicas.