El hipódromo tucumano festejará su aniversario con un clásico de gran nivel

Resumen para apurados
- El Hipódromo de Tucumán festejará este domingo su 84° aniversario con una reunión de 10 carreras y el clásico de 1.500 metros liderado por Mock Joy y Zinzan Brooke.
- Los ejemplares estrella, Mock Joy y Zinzan Brooke, llegan tras contundentes victorias en julio. La prueba sumará competidores de Tucumán y Santiago del Estero.
- La jornada consolidará al circo hípico tucumano como referente regional del turf, prometiendo un espectáculo de alto nivel táctico y gran convocatoria del público.
El Hipódromo de Tucumán celebrará el domingo su 84° aniversario con una reunión que promete emociones fuertes desde el primer turno. La programación estará integrada por 10 competencias y tendrá como plato principal el clásico “84° Aniversario del Hipódromo de Tucumán”, una prueba de 1.500 metros que reunirá a varios de los mejores mediofondistas de la región. Mock Joy y Zinzan Brooke, dos ejemplares que llegan atravesando un presente sobresaliente, aparecen como los principales animadores.
Mock Joy atraviesa uno de los mejores momentos de su campaña. El pupilo de Sergio Cuellar dejó una imagen contundente el pasado 12 de julio, cuando se quedó con el especial “Manuel Coronel”. Aquella tarde dominó con absoluta autoridad y cruzó el disco con seis cuerpos de ventaja sobre Golden Warrior, empleando un buen registro de 1’33”4/5 para los 1.500 metros. Esa actuación lo consolidó como uno de los referentes de la media distancia y lo convirtió en el rival al que todos buscarán derrotar el domingo.
Del otro lado estará Zinzan Brooke, que también llega con la confianza por las nubes. El 26 de julio fue el gran protagonista del especial “Dr. Ernesto Padilla”, disputado sobre 1.600 metros, donde superó por tres cuerpos a Golden Warrior luego de imponer un ritmo sostenido a partir de los últimos 800 metros y finalizar en 1’39”1/5. Ese éxito confirmó su evolución y alimentó las expectativas de cara al compromiso más importante del fin de semana.
Ambos desembarcan en la prueba con triunfos resonantes y con argumentos suficientes para ilusionar a sus respectivos seguidores. El enfrentamiento le otorga un brillo especial a una jornada que también ofrecerá carreras numerosas y de muy buen nivel competitivo. Sin embargo, el clásico no será solamente un mano a mano entre los dos máximos candidatos. El lote contará con otros siete participantes capaces de aprovechar cualquier descuido para sorprender. Entre ellos sobresalen los santiagueños Rumor de Fuego y Remanente, dos ejemplares con antecedentes de peso en las carreras jerárquicas.
Rumor de Fuego supo demostrar toda su calidad el 10 de mayo, cuando protagonizó una actuación memorable al derrotar por 12 cuerpos a Step To Glory sobre 1.400 metros, estableciendo un notable tiempo de 1’26”1/5. Si logra repetir ese rendimiento, será un adversario de mucho cuidado para los favoritos.
Remanente, en tanto, buscará recuperar el protagonismo que lo llevó a ser uno de los grandes animadores de los clásicos de la temporada pasada. Aunque este año todavía no consiguió mostrar su mejor versión, nadie desconoce sus condiciones y una recuperación lo convertiría inmediatamente en un serio aspirante al triunfo.
El lote del clásico se completa con Seeking Money, French Lover, Baby Champion, Noble Mani y Furious Desain, ejemplares que intentarán aprovechar el desarrollo para meterse en la conversación y dar el golpe en una prueba que promete ser muy táctica desde la largada.
Más allá del atractivo central, la reunión ofrecerá una programación variada y con carreras para todos los gustos. Las distancias irán desde los explosivos 800 metros hasta los 1.400, con varios turnos que presentan nóminas numerosas y un interesante equilibrio entre ejemplares experimentados y otros que buscarán consolidarse.
Con un clásico de alto vuelo, figuras que llegan en gran forma y una cartelera integrada por diez competencias, el Hipódromo de Tucumán se prepara para vivir una jornada de primer nivel. La expectativa es elevada y todos los caminos conducen al esperado duelo entre Mock Joy y Zinzan Brooke, dos caballos que atraviesan un presente brillante y que buscarán inscribir su nombre en la carrera con la que el circo hípico tucumano celebrará un nuevo aniversario.