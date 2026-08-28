Teatro Alberdi: Sergio Feferovich vincula las obras clásicas a lo cotidiano

- Sí, pero no solamente eso. Hay muchos casos en la historia de la música de compositores que hicieron obras a pedido y que se nota porque no estuvieron especialmente inspirados. Eran seres humanos con sus necesidades y tenían, sobre todo hasta la época del clasicismo, los mecenas que los contrataban y que les pagaba por componer. Entonces tenía que componer lo que al mecenas le gustaba. Una anécdota muy interesante es la de Joseph Haydn, que tenía al príncipe Nicolás Esterházy que lo contrató y que tocaba el baritón, que es un instrumento parecido al cello, pero con más cuerdas. Compuso un montón de tríos para piano, violín y baritón, cuya parte s mucho más fácil que la del resto. Y era porque quería que le siguiera pagando. Ese es uno de los ejemplos en donde no solamente la creatividad y la emoción, sino que también la necesidad económica facilitó la composición de obras.