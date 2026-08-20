La hija de Sergio Denis cuestionó el fallo judicial: “El único país donde culpan a las víctimas”

Resumen para apurados
- La Justicia rechazó la indemnización a la familia de Sergio Denis por su caída fatal en Tucumán al considerar que fue su propia culpa, decisión criticada por su hija.
- El artista cayó a una fosa en el Teatro Mercedes Sosa en 2019 y murió en 2020 tras meses internado; el tribunal argumentó que caminó de espaldas y se puso en peligro.
- El fallo sienta un revés definitivo para los reclamos de la familia sobre las medidas de seguridad del teatro y reabre el debate judicial sobre la culpa de las víctimas.
La Justicia rechazó el pedido de indemnización presentado por la familia de Sergio Denis por el accidente que sufrió el cantante durante un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Tras conocerse la resolución, su hija Bárbara Hoffmann cuestionó duramente el fallo y aseguró: “Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas”.
Qué decidió la Justicia en el caso de Sergio Denis
El tribunal rechazó la solicitud de indemnización de la familia y consideró que la responsabilidad por la caída fue del propio cantante. Según la resolución, Sergio Denis caminaba de espaldas sobre el escenario y no habría verificado correctamente el límite antes de avanzar.
Las vocales María Florencia Casas y Juan Ricardo Acosta hicieron referencia al concepto de “autopuesta en peligro” para fundamentar que no correspondía atribuir responsabilidad a terceros por el accidente.
La decisión representa un nuevo revés para la familia del músico, que durante años reclamó que se investigaran las condiciones de seguridad del escenario donde ocurrió la tragedia.
La reacción de la hija de Sergio Denis
Bárbara Hoffmann expresó su indignación después de conocer el fallo. En redes sociales, cuestionó el criterio utilizado por la Justicia y apuntó contra el sistema judicial argentino.
“Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas. Lamentable nuestra justicia”, escribió la hija del cantante.
La familia de Sergio Denis sostuvo durante años que el accidente no podía atribuirse exclusivamente a un error del artista y señaló las condiciones del lugar donde se desarrollaba el espectáculo.
Cómo fue el accidente de Sergio Denis
Sergio Denis sufrió la caída el 11 de marzo de 2019, durante un recital en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. El cantante cayó desde el escenario hacia una fosa y sufrió graves lesiones.
Después del accidente permaneció internado durante más de un año. Finalmente, murió el 15 de mayo de 2020, a los 71 años.
Desde entonces, sus hijos reclamaron que se establecieran las responsabilidades por lo ocurrido y cuestionaron en distintas oportunidades el avance de la investigación judicial. En 2026, la causa quedó cerrada de manera definitiva, según se había informado previamente.
El reclamo de la familia continúa
La familia de Sergio Denis había sostenido que existían responsabilidades vinculadas con las condiciones del escenario y la seguridad del teatro. En años anteriores, Bárbara Hoffmann había denunciado públicamente la falta de avances en la causa y reclamado que se esclarecieran las circunstancias de la caída.
Ahora, tras el fallo que rechazó la indemnización, la hija del músico volvió a expresar su malestar y puso el foco en lo que considera una decisión injusta para las víctimas.