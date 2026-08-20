La hija de Sergio Denis cuestionó el fallo judicial: “El único país donde culpan a las víctimas”

La Justicia rechazó el pedido de indemnización presentado por la familia de Sergio Denis por el accidente que sufrió el cantante durante un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Tras conocerse la resolución, su hija Bárbara Hoffmann cuestionó duramente el fallo y aseguró: “Argentina, el único país donde las víctimas terminan siendo culpabilizadas”.