Recital: El Zar presenta su estilo indie en All Boys

Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarras) estarán en el club All Boys (San Lorenzo 1.208) desde las 20 para abrir una nueva etapa en su carrera y como uno de los dúos más escuchados de las redes sociales. Lejos quedó ya haber ganado la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en música en 2017, para estar ahora consolidados como una propuesta cada vez más firme. La demostración es su último single, presentado en mayo: “Rojo rubí” tiene una letra romántica que narra un amor incipiente con un ritmo enérgico.