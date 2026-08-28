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Recital: El Zar presenta su estilo indie en All Boys

El dúo porteño abrió en mayo una nueva etapa en sus producciones con su single “Rojo rubí”.

DÉCADA DE CANCIONES. El Zar repasará temas conocidos y hará nuevos.
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Hace 6 Hs

A 10 años del lanzamiento del primero de sus seis discos, El Zar vuelve esta noche a Tucumán para hacer un repaso de sus canciones de indie pop y rock alternativo con elementos techno y electrónicos.

Facundo Castaño Montoya (voz) y Pablo Giménez (guitarras) estarán en el club All Boys (San Lorenzo 1.208) desde las 20 para abrir una nueva etapa en su carrera y como uno de los dúos más escuchados de las redes sociales. Lejos quedó ya haber ganado la Bienal de Arte Joven de Buenos Aires en música en 2017, para estar ahora consolidados como una propuesta cada vez más firme. La demostración es su último single, presentado en mayo: “Rojo rubí” tiene una letra romántica que narra un amor incipiente con un ritmo enérgico.

Otra visita a la provincia será protagonizada por Nepced (Nico Está Perdido Con Enzo en el Desastre), con la previa a cargo de Media Sombra y La Tumba del Chiquito en Santos Discépolo (La Rioja 219), desde las 23.

El Zar arriba con nuevo disco para su primer show propio

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Dentro de la semana del Instituto Técnico (General Paz y Jujuy), desde las 21 habrá una guerra de bandas tucumanas, con Caras Vencidas, Quebrantados, Odisea, Descienda por Atrás, No Identificados, Overdrive y Siff, y el solista Joaquín Silva. También partir de las 21, en Mykonos (Crisóstomo Álvarez y Pellegrini) tendrá lugar la cuarta edición de Apilando Rack, con intervenciones de Celeste, Karu, Mura, Santito, Fourtin y Mahuro.

En el universo del rock tucumano, Casa Oqlta (12 de Octubre 1.037) ofrecerá desde las 22 los shows de Acelerados, El Huracán y Leitmotiv; al tiempo que en La Gesta Cultural (avenida Alem 747) Don Luca hará su tributo a Sumo y Surte Vagabunda llevará su homenaje a Los Redondos de Ricota al Roma Bar de Aguilares. Además, Claudio Giraud Project estará por primera vez en Oskar Bar de Música (Virgen de la Merced 611), en un trío que completan Gonzalo Aragón y Panchi Lebón.

Agenda folclórica

Manolo Herrera protagonizará a las 20.30 una nueva “Serenata en el balcón” en la Casa Museo de la Ciudad (Salta 532), con acceso libre.

Una indagación sobre los cuerpos y el territorio

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En el circuito de las peñas, Belén Herrera actuará esta noche en El Alto de la Lechuza (24 de Septiembre y Marco Avellaneda), junto a Nadia González, Benja Zamorano, Estrella Cocha y Ramón El Chango. En tanto, Nico Galleguillo será el número central de La Escondida (Miguel Lillo 234), secundado por Lautaro Ureña, Desnaturaliza2, Nayme Sutai y Ariel Sepúlveda.

En La Asunción (Juan José Paso y Santa Fe) estarán Labio Morao, Disonantes. Corazón Gaucho, De Maderas Criollas, Lucas Albornoz y Cantores del Tafi. El 50% de las entradas será destinado a la familia de Juan Nacif, el joven músico fallecido esta semana en un accidente.

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