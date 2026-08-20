Presentan una donación de valioso arte sacro

En tanto, el Niño Dios procede del Alto Perú y data del siglo XVIII. Es una talla en madera, estucada y policromada. Tiene ojos de vidrio, pelo artificial rizado hecho con hilos de color dorado y vestido de encaje con hilos de plata. La imagen está cubierta por un fanal de cristal, ornamentado en su interior con un “árbol” hecho de filigrana dorada para las ramas y hojas y perlitas para los frutos. Conchillas de nácar complementan la decoración. Es una valiosa imagen muy característica de la época.