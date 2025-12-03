Secciones
CulturaArte y cultura

Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Una muestra colectiva reúne a distintos artistas con sus singulares propuestas, que bucean en cada subjetividad con elementos simbólicos. poéticos y surrealistas. Un encuentro organizado por el Grupo Universitario Independiente Punctum, como cierre de año de sus actividades.

CON REFERENCIAS PICTÓRICAS. El retrato doble de Camila López remite a “Las dos Fridas”, una creación de la mexicana Frida Kahlo. CON REFERENCIAS PICTÓRICAS. El retrato doble de Camila López remite a “Las dos Fridas”, una creación de la mexicana Frida Kahlo.
Fabio Ladetto
Por Fabio Ladetto Hace 5 Hs

La fotografía será la protagonista de la semana en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con dos muestras: esta tarde se inaugurará “Visiones oníricas”, organizada por el Grupo Universitario Independiente Punctum; y mañana será el turno de “Asimetría”, del Grupo Convexo.

Punctum reúne a docentes, egresados y estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía de la Facultad de Artes de la UNT, que desde el año pasado realiza exposiciones tanto de sus integrantes como de invitados especiales. Lo hace con imágenes documentales o conceptuales, bajo la idea de que “provocar en el espectador esa punzada que lo detenga, lo invite a analizar, a reflexionar y a construir su propio pensamiento visual”, según su documento fundacional.

UN SIGLO DESPUÉS. Una imagen de Karina Ybarra que lleva indirectamente a la vanguardia de Man Ray. UN SIGLO DESPUÉS. Una imagen de Karina Ybarra que lleva indirectamente a la vanguardia de Man Ray.
UN HAZ DE LUZ. La simpleza registrada por Isaías López Madariaga. UN HAZ DE LUZ. La simpleza registrada por Isaías López Madariaga.

Sus presentaciones abordaron la vida cotidiana en el barrio Sur de la Capital y un relevamiento sobre las mujeres y sus expresiones, mientras que ahora, con “Visiones oníricas” se plantea “una inmersión profunda en la subjetividad, en la que las imágenes sugieren atmósferas, exploran lo simbólico y lo poético, y transforman la realidad en experiencias introspectivas”.

Espacios vitales

En esta oportunidad, desde las 19.30 y en la sala semicircular Mercedes Chenaut se verán fotos de 25 creadores, como cierre del año para “reafirmar nuestra misión como grupo de crear espacios vitales para el arte fotográfico local y trascender los límites del registro documental”.

SUPERPUESTAS. Cecilia Valdez construyó su obra al fusionar dos tomas. SUPERPUESTAS. Cecilia Valdez construyó su obra al fusionar dos tomas.
EN SOLEDAD. Oscar Helu aprovecha la potencia del blanco y negro. EN SOLEDAD. Oscar Helu aprovecha la potencia del blanco y negro.

Junto a los integrantes de Punctum, Marga Fuentes, Mariela Zaltz, Karina Ybarra, Roxana Valenzuela y Silvana Fernández, se mostrarán trabajos de Alejandra Medina, Aylén Navarro, Camila Gómez, Cecilia Valdez, Constanza Antonio, Emilia Sánchez, Facundo Ríos, Gerardo Iratchet, Ignacio Juárez, Isaías López Madariaga, Jomil Lagoria, José L. Albaca, María J. Pérez, Lourdes Castillo, Lucca Barsys, Micaela Sueldo, Milagro Jiménez, Oscar Helu, Rocío Salinas y Sayuri Hamada. Como fuentes de inspiración se encuentran elementos del surrealismo, del dadaísmo, de la plástica y de la toma directa.

A CONTRALUZ. Silvana Fernández trabajó con iluminación natural. A CONTRALUZ. Silvana Fernández trabajó con iluminación natural.
BUCÓLICO. Mujer y naturaleza se interrelacionan en la foto de Emilia Sánchez Brizuela. BUCÓLICO. Mujer y naturaleza se interrelacionan en la foto de Emilia Sánchez Brizuela.

“Nacidos de las entrañas latentes de la Facultad de Artes, nos definimos como un grupo inquieto y creativo, con estilos propios y divergentes, que nos permite un perfecto ensamble. A la hora de crear cada uno se apoya en lo que lo representa y moviliza, en lo que ama y le gusta transmitir. Las fotografías son huellas y también son mensajes”, plantea el colectivo.

EN FUERA DE FOCO. El recurso aprovechado por Jomil Lagoria. EN FUERA DE FOCO. El recurso aprovechado por Jomil Lagoria.
Temas Centro Cultural Eugenio Flavio VirlaFacultad de Artes de la Universidad Nacional de Tucumán
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026
1

¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos
2

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Las cualidades argentinas que favorecen al narcotráfico
3

Las "cualidades argentinas" que favorecen al narcotráfico

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno
4

Promueven la creación de una facultad internacional de ocio nocturno

5

La vacunación, defensa que no se debe abandonar

6

Cartas de lectores: terminar con la grieta

Más Noticias
¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

¿Con quién podría jugar Argentina? Fijate en este simulador del sorteo Mundial 2026

La avanzada de los gauchos del norte

La avanzada de los gauchos del norte

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Consejos para preparar el hogar por tormentas y desastres climáticos

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

Proyecto para San Miguel de Tucumán: “Lo que se busca es planificar la ciudad de acá a 50 años”, dijo Juri

El voto en Honduras gira a la derecha

El voto en Honduras gira a la derecha

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

Debate por la verificación digital de edad para entrar a plataformas y páginas de internet

“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

“Hoy nadie debería morir a causa de SIDA”

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Alumnos tucumanos brillaron en la Feria Nacional de Ciencias

Comentarios