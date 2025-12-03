Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

La fotografía será la protagonista de la semana en el Centro Cultural Virla (25 de Mayo 265), con dos muestras: esta tarde se inaugurará “Visiones oníricas”, organizada por el Grupo Universitario Independiente Punctum; y mañana será el turno de “Asimetría”, del Grupo Convexo.
Punctum reúne a docentes, egresados y estudiantes de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía de la Facultad de Artes de la UNT, que desde el año pasado realiza exposiciones tanto de sus integrantes como de invitados especiales. Lo hace con imágenes documentales o conceptuales, bajo la idea de que “provocar en el espectador esa punzada que lo detenga, lo invite a analizar, a reflexionar y a construir su propio pensamiento visual”, según su documento fundacional.
Sus presentaciones abordaron la vida cotidiana en el barrio Sur de la Capital y un relevamiento sobre las mujeres y sus expresiones, mientras que ahora, con “Visiones oníricas” se plantea “una inmersión profunda en la subjetividad, en la que las imágenes sugieren atmósferas, exploran lo simbólico y lo poético, y transforman la realidad en experiencias introspectivas”.
Espacios vitales
En esta oportunidad, desde las 19.30 y en la sala semicircular Mercedes Chenaut se verán fotos de 25 creadores, como cierre del año para “reafirmar nuestra misión como grupo de crear espacios vitales para el arte fotográfico local y trascender los límites del registro documental”.
Junto a los integrantes de Punctum, Marga Fuentes, Mariela Zaltz, Karina Ybarra, Roxana Valenzuela y Silvana Fernández, se mostrarán trabajos de Alejandra Medina, Aylén Navarro, Camila Gómez, Cecilia Valdez, Constanza Antonio, Emilia Sánchez, Facundo Ríos, Gerardo Iratchet, Ignacio Juárez, Isaías López Madariaga, Jomil Lagoria, José L. Albaca, María J. Pérez, Lourdes Castillo, Lucca Barsys, Micaela Sueldo, Milagro Jiménez, Oscar Helu, Rocío Salinas y Sayuri Hamada. Como fuentes de inspiración se encuentran elementos del surrealismo, del dadaísmo, de la plástica y de la toma directa.
“Nacidos de las entrañas latentes de la Facultad de Artes, nos definimos como un grupo inquieto y creativo, con estilos propios y divergentes, que nos permite un perfecto ensamble. A la hora de crear cada uno se apoya en lo que lo representa y moviliza, en lo que ama y le gusta transmitir. Las fotografías son huellas y también son mensajes”, plantea el colectivo.