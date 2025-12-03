Exposición en el Virla: “Visiones oníricas” de 25 fotógrafos locales

Junto a los integrantes de Punctum, Marga Fuentes, Mariela Zaltz, Karina Ybarra, Roxana Valenzuela y Silvana Fernández, se mostrarán trabajos de Alejandra Medina, Aylén Navarro, Camila Gómez, Cecilia Valdez, Constanza Antonio, Emilia Sánchez, Facundo Ríos, Gerardo Iratchet, Ignacio Juárez, Isaías López Madariaga, Jomil Lagoria, José L. Albaca, María J. Pérez, Lourdes Castillo, Lucca Barsys, Micaela Sueldo, Milagro Jiménez, Oscar Helu, Rocío Salinas y Sayuri Hamada. Como fuentes de inspiración se encuentran elementos del surrealismo, del dadaísmo, de la plástica y de la toma directa.