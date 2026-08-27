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GTA 6 Extended Look: Netflix se cayó durante el estreno y así se puede ver gratis hoy

El estreno estaba previsto para las 16 horas de Argentina, pero numerosos usuarios reportaron problemas para ingresar.

GTA 6 Extended Look: Netflix se cayó durante el estreno y así se puede ver gratis hoy
Hace 1 Hs

El GTA 6 Extended Look se estrenó este jueves 27 de agosto en Netflix, pero la plataforma registró problemas de acceso justo cuando comenzaba la presentación. El adelanto estará disponible gratis en YouTube y en la web oficial de GTA 6 desde las 22 de Argentina.

La espera por GTA 6 sumó este jueves un nuevo capítulo. Rockstar Games estrenó Grand Theft Auto VI: An Extended Look, un adelanto extendido del esperado videojuego, con una particularidad: durante las primeras seis horas, el contenido fue exclusivo de Netflix.

El estreno estaba previsto para las 16 horas de Argentina, pero numerosos usuarios reportaron problemas para ingresar a Netflix y reproducir el contenido poco después del lanzamiento. Los reportes de inconvenientes aumentaron en coincidencia con la llegada del esperado adelanto de GTA 6.

La situación se normalizó poco después y el especial pudo comenzar a verse con mayor estabilidad.

GTA 6 Extended Look: ¿a qué hora se puede ver gratis?

Quienes no tengan una cuenta de Netflix no necesitan contratar una suscripción para ver el GTA 6 Extended Look.

Rockstar confirmó que, después de la ventana de exclusividad de Netflix, el material estará disponible de manera gratuita en sus canales oficiales.

En Argentina, el GTA 6 Extended Look se podrá ver gratis desde las 22 horas de este jueves 27 de agosto de 2026.

El video será publicado en:

El canal oficial de Rockstar Games en YouTube.

El sitio oficial de Grand Theft Auto VI.

Rockstar anunció originalmente que el especial se estrenaría en Netflix a las 3 p. m. ET y que seis horas después llegaría a sus plataformas oficiales.

Sitio oficial de GTA 6

¿Por qué se cayó Netflix durante el estreno de GTA 6?

Netflix no brindó una explicación oficial que atribuya los problemas directamente al estreno de GTA 6.

Sin embargo, los reportes de usuarios registrados por Downdetector aumentaron alrededor del horario en que comenzó el Extended Look. Entre las dificultades informadas aparecieron problemas para ingresar al sitio, conectarse con los servidores y reproducir videos.

El contexto ayuda a entender la situación: Rockstar concentró durante seis horas el estreno del material en una única plataforma y en un horario determinado, por lo que una gran cantidad de fanáticos intentó acceder prácticamente al mismo tiempo.

La presentación finalmente pudo verse en Netflix después de los inconvenientes iniciales.

¿Qué es el GTA 6 Extended Look?

Grand Theft Auto VI: An Extended Look es una presentación mucho más extensa que los trailers anteriores de GTA 6.

Rockstar utilizó el especial para mostrar nuevas imágenes del juego, su mundo abierto y distintos elementos de la jugabilidad. El material tiene una duración cercana a los 26 minutos, según la información difundida antes del estreno.

El adelanto vuelve a poner el foco en Jason Duval y Lucia Caminos, los protagonistas de GTA 6, y en el estado ficticio de Leonida, cuya principal ciudad es Vice City.

¿Cuándo sale GTA 6?

El lanzamiento de Grand Theft Auto VI está previsto para el 19 de noviembre de 2026.

El videojuego llegará inicialmente a:

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Por el momento, Rockstar no anunció una fecha de lanzamiento para PC. La fecha del 19 de noviembre figura en el sitio oficial de GTA 6.

GTA 6 y Netflix: una estrategia inédita

La decisión de Rockstar de estrenar primero el Extended Look en Netflix representa un cambio respecto de la estrategia habitual de la compañía, que históricamente presentó sus grandes avances a través de sus propios canales.

El acuerdo permitió que los suscriptores de Netflix tuvieran acceso anticipado durante seis horas. Después, el contenido pasa a estar disponible gratuitamente para cualquier persona.

La expectativa alrededor de GTA 6 volvió a quedar demostrada por la cantidad de usuarios que intentaron acceder al contenido al mismo tiempo. El estreno también confirma la magnitud que alcanzó el próximo lanzamiento de Rockstar, uno de los videojuegos más esperados de 2026.

GTA 6 Extended Look: las claves del estreno

Estreno en Netflix: jueves 27 de agosto.

Hora en Argentina: 16 horas.

Acceso exclusivo: seis horas para Netflix.

Ver gratis: desde las 22 horas en Argentina.

Dónde verlo gratis: YouTube de Rockstar Games y sitio oficial de GTA 6.

Lanzamiento de GTA 6: 19 de noviembre de 2026.

Consolas: PS5 y Xbox Series X|S.

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