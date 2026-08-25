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Cómo estará el tiempo en Tucumán este miércoles 26 de agosto

Conocé en detalle el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

PRONÓSTICO DEL CLIMA. La temperatura máxima podría alcanzar los 28 grados.
PRONÓSTICO DEL CLIMA. La temperatura máxima podría alcanzar los 28 grados. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE OSVALDO RIPOLL
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • El SMN pronostica para este miércoles 26 de agosto en Tucumán una jornada agradable y sin lluvias, con cielo despejado y una temperatura máxima que alcanzará los 28°C.
  • La jornada iniciará fresca con una mínima de 11°C por la mañana, registrando vientos del sector norte de hasta 22 km/h antes de que comience a subir la temperatura.
  • Se destacará una marcada amplitud térmica de 17 grados entre el amanecer y la tarde, asegurando condiciones estables y una noche templada con 23°C.
Resumen generado con IA

El pronóstico del tiempo anticipa un miércoles 26 de agosto con condiciones agradables en San Miguel de Tucumán, aunque con una marcada amplitud térmica entre la madrugada y la tarde.

Según el reporte meteorológico, la temperatura mínima será de 11°C, mientras que la máxima alcanzará los 28°C durante la tarde.

Cómo estará el tiempo durante el miércoles

Durante la madrugada, el cielo estará despejado y la temperatura rondará los 12°C. La probabilidad de precipitaciones será del 0%.

Por la mañana continuará el cielo despejado, con una temperatura cercana a los 11°C. El viento soplará desde el norte, con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde se espera el momento más cálido de la jornada, con una temperatura máxima de 28°C. El cielo seguirá despejado y el viento será leve, con dirección predominante del sudoeste y velocidades de entre 0 y 2 km/h.

Durante la noche, las condiciones seguirán siendo estables, aunque aparecerá algo de nubosidad. La temperatura descenderá hasta los 23°C, con viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

¿Lloverá este miércoles en Tucumán?

El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que no se esperan lluvias en San Miguel de Tucumán.

Pronóstico del tiempo en Tucumán para este miércoles 26 de agosto

Mínima: 11°C

Máxima: 28°C

Madrugada: despejado, 12°C

Mañana: despejado, 11°C

Tarde: despejado, 28°C

Noche: algo nublado, 23°C

Probabilidad de lluvia: 0%

Viento: entre 0 y 22 km/h, según el momento del día

Así, el miércoles se presentará con una mañana fresca y una tarde cálida, sin lluvias y con cielo mayormente despejado en Tucumán. La amplitud térmica será uno de los datos destacados de la jornada, con 17 grados de diferencia entre la mínima y la máxima.

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