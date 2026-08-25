El tiempo en Tucumán: se vienen días cálidos y no se descartan lluvias antes del fin de semana

Resumen para apurados
- Tucumán registrará jornadas cálidas con máximas de hasta 28 °C esta semana, antes del ingreso de un frente de lluvias el jueves, según el SMN.
- El invierno comienza a ceder con un pico térmico el miércoles, mientras que la nubosidad y la humedad aumentarán hacia el jueves trayendo lloviznas.
- Para el fin de semana se esperan máximas templadas de 24 °C y sin precipitaciones, consolidando una transición climática estable en la provincia.
El invierno comenzará a menguar esta semana en Tucumán y según el pronóstico del tiempo se vienen al menos tres días con temperaturas cálidas, que llegarán hasta los 28 °C de máxima. Eso sí, para el jueves se espera el ingreso de un frente que provocaría lluvias y el descenso de la térmica.
Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que hoy el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que la temperatura superaría los 22 °C, mientras que la sensación térmica alcanzaría los 24 °C.
Para el miércoles se pronostica una jornada con mucho sol y escasa nubosidad, con una mínima de 11 °C y una máxima que alcanzaría los 28 °C, en el que se transformaría en el día más caluroso de la semana.
A partir del jueves aumentaría la nubosidad y, también, la humedad, con mínimas de 13 °C y máximas de 27 °C. No se descartan algunas lloviznas por la tarde y la noche.
En el cierre de la semana laboral, los pronósticos de los diferentes servicios meteorológicos difieren, ya que el SMN sostiene que la máxima se mantendría en 25 °C, mientras que Meteored augura mucha nubosidad, lluvias matinales y una máxima de 20 °C.
¿Cómo estará el tiempo en Tucumán el fin de semana?
El SMN pronostica para el sábado y el domingo jornadas similares, con el incremento marcado de la nubosidad y la humedad. Las mínimas rondarán los 10 °C mientras que las máximas podrían alcanzar los 24 °C. No se esperan precipitaciones.