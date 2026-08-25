SociedadClima y ecología

El tiempo en Tucumán: se vienen días cálidos y no se descartan lluvias antes del fin de semana

La nubosidad será variable y se esperan picos de 28 °C. El pronóstico extendido.

MUCHO SOL. El pronóstico del tiempo asegura que el miércoles será el día más caluroso de la semana.
MUCHO SOL. El pronóstico del tiempo asegura que el miércoles será el día más caluroso de la semana. ARCHIVO LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO
Hace 3 Hs

Resumen para apurados

  • Tucumán registrará jornadas cálidas con máximas de hasta 28 °C esta semana, antes del ingreso de un frente de lluvias el jueves, según el SMN.
  • El invierno comienza a ceder con un pico térmico el miércoles, mientras que la nubosidad y la humedad aumentarán hacia el jueves trayendo lloviznas.
  • Para el fin de semana se esperan máximas templadas de 24 °C y sin precipitaciones, consolidando una transición climática estable en la provincia.
Resumen generado con IA

El invierno comenzará a menguar esta semana en Tucumán y según el pronóstico del tiempo se vienen al menos tres días con temperaturas cálidas, que llegarán hasta los 28 °C de máxima. Eso sí, para el jueves se espera el ingreso de un frente que provocaría lluvias y el descenso de la térmica. 

Desde el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informaron que hoy el cielo permanecerá parcialmente nublado, mientras que la temperatura superaría los 22 °C, mientras que la sensación térmica alcanzaría los 24 °C. 

Para el miércoles se pronostica una jornada con mucho sol y escasa nubosidad, con una mínima de 11 °C y una máxima que alcanzaría los 28 °C, en el que se transformaría en el día más caluroso de la semana. 

A partir del jueves aumentaría la nubosidad y, también, la humedad, con mínimas de 13 °C y máximas de 27 °C. No se descartan algunas lloviznas por la tarde y la noche. 

En el cierre de la semana laboral, los pronósticos de los diferentes servicios meteorológicos difieren, ya que el SMN sostiene que la máxima se mantendría en 25 °C, mientras que Meteored augura mucha nubosidad, lluvias matinales y una máxima de 20 °C.

¿Cómo estará el tiempo en Tucumán el fin de semana?

El SMN pronostica para el sábado y el domingo jornadas similares, con el incremento marcado de la nubosidad y la humedad. Las mínimas rondarán los 10 °C mientras que las máximas podrían alcanzar los 24 °C. No se esperan precipitaciones. 

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