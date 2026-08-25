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Aumentaron los sueldos de las Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada jerarquía en agosto

El Gobierno nacional formalizó la nueva grilla salarial para el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Establecimientos Navales.

Cuanto cobran las fuerzas aramadas en agosto 2026.
Cuanto cobran las fuerzas aramadas en agosto 2026. (Imagen Web)
Hace 2 Hs

Resumen para apurados

  • El Gobierno nacional oficializó una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas y la Policía Naval con aumentos escalonados para junio, julio y agosto.
  • La medida, acordada por Economía y Defensa mediante resolución conjunta, actualiza ingresos congelados desde mayo alineándose a la paritaria estatal.
  • Con este ajuste, los haberes militares de agosto oscilan entre $732.452 y $3.371.170, garantizando previsibilidad salarial al sector castrense.
Resumen generado con IA

La Resolución Conjunta 35/2026 entre el Ministerio de Economía y el Ministerio de Defensa subrayó la necesidad de fijar una nueva escala de haberes destinados a las Fuerzas Armadas y a la Policía de Establecimientos Navales en los meses de junio, julio y agosto de 2026. El Gobierno nacional formalizó los montos salariales correspondientes a las diferentes jerarquías del personal militar en este momento del año.

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El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo junto con el ministro de Defensa, Luis Petri, acordaron la nueva escala salarial destinada al personal militar de las Fuerzas Armadas, así como para el personal de la Policía de Establecimientos Navales, según las jerarquías correspondientes. El ajuste alcanzará a todas las categorías de las tres fuerzas y de la fuerza policial naval, modificando de forma sustancial la grilla de ingresos que se mantenía congelada desde mayo. De este modo, las remuneraciones registrarán subas progresivas a lo largo del trimestre en curso.

La resolución publicada en el Boletín Oficial el pasado 21 de agosto detalla que las erogaciones que demande la medida se financiarán según la pauta paritaria que se definió previamente para el resto de la Administración Pública Nacional (APN).

De cuánto fueron los aumentos para el trimestre actual

Al comparar los montos fijados en mayo con los nuevos valores, se observa un incremento constante en todos los escalafones. En el caso del personal militar, la jerarquía máxima correspondiente a Teniente General, Almirante y Brigadier General percibía en mayo un sueldo de $3.161.227, cifra que ascendió a $3.237.096 en junio, alcanzó los $3.308.312 en julio y llegará a $3.371.170 durante el mes de agosto. Por su parte, en el extremo inferior del abanico salarial, un Voluntario de 2da o Marinero de 2da pasó de cobrar $686.838 en mayo a percibir $703.322 en junio, $718.795 en julio y un haber base de $732.452 en agosto.

El impacto de las subas se evidencia de manera similar en los rangos intermedios y en la Policía de Establecimientos Navales. En esta última institución, la máxima jerarquía de Comisario Inspector, que en mayo cobraba $974.487, registró una asignación de $997.875 en junio, de $1.019.829 en julio y de $1.039.206 en agosto. En tanto, las categorías iniciales de la fuerza policial pasaron de un piso de $379.074 en el mes de mayo a ingresar un haber de $404.250 hacia fines de agosto.

  • Teniente General, Almirante, Brigadier General: $3.371.170
  • General de División, Vicealmirante, Brigadier Mayor: $3.006.343
  • General de Brigada, Contralmirante, Brigadier: $2.739.075
  • Coronel, Capitán de Navío, Comodoro: $2.399.189
  • Teniente Coronel, Capitán de Fragata, Vicecomodoro: $2.085.979
  • Mayor, Capitán de Corbeta: $1.643.403
  • Capitán, Teniente de Navío: $1.361.064
  • Teniente Primero, Teniente de Fragata, Primer Teniente: $1.210.586
  • Teniente, Teniente de Corbeta: $1.091.384
  • Subteniente, Guardiamarina, Alférez: $988.437
  • Suboficial Mayor: $1.685.582
  • Suboficial Principal: $1.494.308
  • Sargento Ayudante, Suboficial Primero, Suboficial Ayudante: $1.324.725
  • Sargento Primero, Suboficial Segundo, Suboficial Auxiliar: $1.165.244
  • Sargento, Cabo Principal: $1.046.123
  • Cabo Primero: $938.836
  • Cabo, Cabo Segundo: $868.946
  • Voluntario 1ra., Marinero 1ra.: $791.491
  • Voluntario 2da., Marinero 2da.: $732.452
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