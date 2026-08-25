Aumentaron los sueldos de las Fuerzas Armadas: cuánto cobra cada jerarquía en agosto

De cuánto fueron los aumentos para el trimestre actual

Al comparar los montos fijados en mayo con los nuevos valores, se observa un incremento constante en todos los escalafones. En el caso del personal militar, la jerarquía máxima correspondiente a Teniente General, Almirante y Brigadier General percibía en mayo un sueldo de $3.161.227, cifra que ascendió a $3.237.096 en junio, alcanzó los $3.308.312 en julio y llegará a $3.371.170 durante el mes de agosto. Por su parte, en el extremo inferior del abanico salarial, un Voluntario de 2da o Marinero de 2da pasó de cobrar $686.838 en mayo a percibir $703.322 en junio, $718.795 en julio y un haber base de $732.452 en agosto.