Sorpresa en Punta Mogotes: ¿qué es la “isla” que apareció frente a las playas de Mar del Plata?

Los paseantes de la ciudad de Mar del Plata se sorprendieron enormemente durante los últimos días, porque una curiosa formación apareció frente a un sitio icónico a metros de la playa. Lo que se consideró en principio una isla emergente no tardó en volverse viral, pero los especialistas explicaron cuál es el fenómeno que se oculta detrás de la aparición y cuáles son los riesgos que conlleva para las personas.