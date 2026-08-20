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Sorpresa en Punta Mogotes: ¿qué es la “isla” que apareció frente a las playas de Mar del Plata?

El fenómeno tiene una explicación natural, pero también implica riesgos para quienes intenten acercarse.

Sorpresa en Punta Mogotes: ¿qué es la “isla” que apareció frente a las playas de Mar del Plata?
Foto: 0223
Hace 5 Hs

Resumen para apurados

  • En agosto, una histórica bajante marina en Mar del Plata dejó al descubierto la Restinga del Faro frente a Punta Mogotes, generando sorpresa al simular una isla emergente.
  • El fenómeno ocurrió por la combinación de factores astronómicos y vientos costeros que expusieron esta reserva natural rocosa de siete kilómetros cuadrados habitualmente sumergida.
  • Prefectura Naval instó a no acercarse al islote temporal debido a peligrosas corrientes, rompientes y cuevas submarinas que amenazan a deportistas y navegantes.
Resumen generado con IA

Los paseantes de la ciudad de Mar del Plata se sorprendieron enormemente durante los últimos días, porque una curiosa formación apareció frente a un sitio icónico a metros de la playa. Lo que se consideró en principio una isla emergente no tardó en volverse viral, pero los especialistas explicaron cuál es el fenómeno que se oculta detrás de la aparición y cuáles son los riesgos que conlleva para las personas.

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La supuesta isla apareció frente al Faro de Punta Mogotes, una zona muy conocida para los turistas. Pero, aunque se habló de un surgimiento, como si se tratara de una elevación de la tierra desde el fondo del mar, en realidad el fenómeno corresponde a algo distinto que dejó a la vista esa porción de lecho marino.

¿Qué es la supuesta isla de Mar del Plata?

El islote del que se habla desde los primeros días de agosto se convirtió en una curiosidad para los visitantes locales y para los paseantes, pero no para quienes llevan años en Mar del Plata. Lo que quedó expuesto en las últimas semanas, en realidad, no fue una formación producto de una falla tectónica, sino la reconocida formación Restinga del Faro.

Sorpresa en Punta Mogotes: ¿qué es la “isla” que apareció frente a las playas de Mar del Plata? Foto: 0223

Se trata de una formación rocosa que permanece habitualmente bajo el agua, oculta de la vista de quienes caminan por la costa. Pero en agosto, la bajante del mar dejó a la vista la Restinga del Faro, la acumulación de roca ubicada a unos 500 metros de la construcción que sirve de referencia a los navegantes.

La Restinga del Faro no es un sitio de fácil acceso aunque genere curiosidad y parezca cercano. Se trata de una plataforma que tiene una extensión de aproximadamente siete kilómetros cuadrados, declarada reserva natural protegida de la provincia de Buenos Aires. En ella habitan numerosas especies y es importante para la conservación de rayas, tiburones y mamíferos marinos.

Bajante, condiciones climáticas y advertencias

La bajada de la marea responde a diversas condiciones como la influencia astronómica de la Luna y el Sol, que inciden tradicionalmente en los niveles de los cuerpos de agua. Por otra parte, hay condiciones meteorológicas como el viento que, cuando sopla desde la tierra hacia el mar, puede desplazar algunos metros el agua de la superficie. Ambos fenómenos combinados produjeron que la Restinga quedara al descubierto.

Sorpresa en Punta Mogotes: ¿qué es la “isla” que apareció frente a las playas de Mar del Plata? Foto: 0223

Prefectura Naval recomendó navegar a una distancia prudente de 200 metros de la costa, utilizando chaleco salvavidas, silbato y sistemas de comunicación resistentes al agua. Aunque la zona parece cercana, puede representar dificultades incluso para las embarcaciones más chicas como los kayaks en los que los deportistas se atreven a aventurarse.

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Aunque puede parecer una atracción, la Restinga alberga espacios como cuevas, cavernas y canales submarinos. También hay corrientes y rompientes que pueden impulsar a un surfista contra las rocas y producir heridas, por lo que se recomienda evitar la zona.

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