DeportesFútbol

Bombazo en la Premier: “Dibu” Martínez, a un paso de convertirse en nuevo arquero de Chelsea

El club londinense llegó a un acuerdo con Aston Villa y sólo restan detalles formales para cerrar la llegada del argentino.

NUEVO DESTINO. “Dibu” Martínez se prepara para dejar Aston Villa y continuar su carrera en Chelsea.
NUEVO DESTINO. “Dibu” Martínez se prepara para dejar Aston Villa y continuar su carrera en Chelsea.
Hace 1 Hs

Resumen para apurados

  • Chelsea acordó con Aston Villa la compra de Emiliano 'Dibu' Martínez por 7,5 millones de libras para reforzar su arco antes del cierre del mercado.
  • La operación se aceleró por dudas sobre Robert Sánchez en Chelsea y tras el fichaje de Zion Suzuki en Aston Villa, luego de frustrarse el pase del argentino a Juventus.
  • El arquero campeón del mundo cerrará un ciclo de seis años en Birmingham para sumarse a Chelsea, aportando jerarquía y experiencia en la Premier League.
Resumen generado con IA

Emiliano “Dibu” Martínez está a un paso de cambiar de club en la Premier League. Según informó Fabrizio Romano, Chelsea llegó a un acuerdo con Aston Villa para incorporar al arquero de la selección argentina a cambio de 7,5 millones de libras (aproximadamente 8,7 millones de euros). El periodista especializado en mercado de pases acompañó la información con su tradicional “Here we go” (aquí vamos), señal de que la operación está prácticamente cerrada.

El acuerdo entre los clubes llegó después de una negociación que se aceleró en las últimas 48 horas. Martínez abrió las puertas a la transferencia y manifestó su intención de sumarse al conjunto londinense, que buscaba reforzar el arco antes del cierre del mercado. Ahora sólo restan los pasos formales para concretar definitivamente la operación.

La llegada del argentino responde también a una necesidad de Chelsea, que había comenzado la temporada con dudas alrededor de Robert Sánchez. El español recibió críticas después de cometer errores en el reciente triunfo frente a Fulham y el club decidió acelerar la búsqueda de una alternativa de jerarquía para el puesto.

Una salida que se venía preparando

El futuro de Martínez en Aston Villa estaba en duda desde hacía varias semanas. El club incorporó al japonés Zion Suzuki, procedente de Parma, con la intención de convertirlo en su nuevo arquero titular. Al mismo tiempo, el argentino había estado cerca de marcharse a Juventus, aunque aquella negociación finalmente no prosperó.

Desde entonces, la posibilidad de una salida volvió a tomar fuerza. Sus representantes lo ofrecieron a distintos clubes y Chelsea apareció como una opción concreta. El miércoles, Romano ya había informado que existían conversaciones con el entorno del futbolista y que el “Dibu” estaba dispuesto a aceptar la propuesta.

Nuevo desafío para el “Dibu”

Martínez cerrará así una etapa de seis años en Aston Villa, club al que llegó desde Arsenal en 2020 y donde se convirtió en una de las principales figuras. Durante su ciclo disputó más de 250 partidos y fue protagonista de la reciente conquista de la Europa League.

Su próximo destino estará nuevamente en Londres. Allí quedará bajo las órdenes de Xabi Alonso, que sumará un arquero campeón del mundo y con amplia experiencia en la Premier League para competir por la titularidad.

Después de varias semanas de incertidumbre y de una transferencia frustrada a Juventus, el futuro del “Dibu” parece finalmente resuelto. Sólo faltan los últimos trámites: si no surge ningún contratiempo, Martínez cambiará Birmingham por Londres y vestirá la camiseta de Chelsea.

Temas Chelsea Football ClubEmiliano Martínez
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
120 millones y una incógnita abierta: qué pasará con Enzo Fernández en el cierre del mercado de pases

120 millones y una incógnita abierta: qué pasará con Enzo Fernández en el cierre del mercado de pases

Lo más popular
El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados
1

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado
2

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido
3

La URT suspendió a un legislador e inhabilitó a un exvicepresidente de la UAR tras un cruce en un partido

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo
4

Video: embistió a un motociclista, huyó y lo encontraron gracias a las cámaras de monitoreo

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán
5

Diputados aprobó la reorganización de la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán

Ranking notas premium
Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte
1

Filicidio en Tucumán: el caso de una mujer que degolló a sus tres hijas en Canal Norte

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital
2

Arresto domiciliario, una causa en Córdoba y un niño con autismo: los interrogantes que deja la tragedia del sur de la capital

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI
3

Piden nuevos informes sobre la situación del sanatorio que fue referencia para los afiliados del PAMI

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?
4

¿Cuándo y cuánto de tu sueldo te pueden embargar si tenés una deuda en mora?

Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos
5

Jueces de Faltas piden saber cuánto cobran los secretarios para equiparar sus sueldos y la Municipalidad pidió preservar los datos

Más Noticias
Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Alderetes: una adolescente de 12 años llevó un revólver cargado con seis balas a la escuela y dijo que la habían amenazado

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

Boca vs. San Pablo por la Copa Sudamericana: cuándo juegan y dónde se define la serie

Coudet se va de River: a qué hora se anunciaría su salida tras la eliminación en la Sudamericana

Coudet se va de River: a qué hora se anunciaría su salida tras la eliminación en la Sudamericana

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Las Leonas buscan la final del Mundial de hockey ante Australia: hora, formaciones y TV

Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

Atlético de Madrid le puso un freno a Barcelona por Julián Álvarez: el mensaje que recibió el delantero

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

River fue eliminado de la Sudamericana y sufrió otro duro golpe

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

Tiene número Puma, fue campeón de Italia después de cinco años en Europa y debe cumplir una promesa en Los Tarcos

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

El apoyo tucumano fue clave para la Inocencia Fiscal: cómo votaron y qué dijeron los diputados

Comentarios