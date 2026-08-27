Bombazo en la Premier: “Dibu” Martínez, a un paso de convertirse en nuevo arquero de Chelsea

Resumen para apurados
- Chelsea acordó con Aston Villa la compra de Emiliano 'Dibu' Martínez por 7,5 millones de libras para reforzar su arco antes del cierre del mercado.
- La operación se aceleró por dudas sobre Robert Sánchez en Chelsea y tras el fichaje de Zion Suzuki en Aston Villa, luego de frustrarse el pase del argentino a Juventus.
- El arquero campeón del mundo cerrará un ciclo de seis años en Birmingham para sumarse a Chelsea, aportando jerarquía y experiencia en la Premier League.
Emiliano “Dibu” Martínez está a un paso de cambiar de club en la Premier League. Según informó Fabrizio Romano, Chelsea llegó a un acuerdo con Aston Villa para incorporar al arquero de la selección argentina a cambio de 7,5 millones de libras (aproximadamente 8,7 millones de euros). El periodista especializado en mercado de pases acompañó la información con su tradicional “Here we go” (aquí vamos), señal de que la operación está prácticamente cerrada.
El acuerdo entre los clubes llegó después de una negociación que se aceleró en las últimas 48 horas. Martínez abrió las puertas a la transferencia y manifestó su intención de sumarse al conjunto londinense, que buscaba reforzar el arco antes del cierre del mercado. Ahora sólo restan los pasos formales para concretar definitivamente la operación.
La llegada del argentino responde también a una necesidad de Chelsea, que había comenzado la temporada con dudas alrededor de Robert Sánchez. El español recibió críticas después de cometer errores en el reciente triunfo frente a Fulham y el club decidió acelerar la búsqueda de una alternativa de jerarquía para el puesto.
Una salida que se venía preparando
El futuro de Martínez en Aston Villa estaba en duda desde hacía varias semanas. El club incorporó al japonés Zion Suzuki, procedente de Parma, con la intención de convertirlo en su nuevo arquero titular. Al mismo tiempo, el argentino había estado cerca de marcharse a Juventus, aunque aquella negociación finalmente no prosperó.
Desde entonces, la posibilidad de una salida volvió a tomar fuerza. Sus representantes lo ofrecieron a distintos clubes y Chelsea apareció como una opción concreta. El miércoles, Romano ya había informado que existían conversaciones con el entorno del futbolista y que el “Dibu” estaba dispuesto a aceptar la propuesta.
Nuevo desafío para el “Dibu”
Martínez cerrará así una etapa de seis años en Aston Villa, club al que llegó desde Arsenal en 2020 y donde se convirtió en una de las principales figuras. Durante su ciclo disputó más de 250 partidos y fue protagonista de la reciente conquista de la Europa League.
Su próximo destino estará nuevamente en Londres. Allí quedará bajo las órdenes de Xabi Alonso, que sumará un arquero campeón del mundo y con amplia experiencia en la Premier League para competir por la titularidad.
Después de varias semanas de incertidumbre y de una transferencia frustrada a Juventus, el futuro del “Dibu” parece finalmente resuelto. Sólo faltan los últimos trámites: si no surge ningún contratiempo, Martínez cambiará Birmingham por Londres y vestirá la camiseta de Chelsea.