Bombazo en la Premier: “Dibu” Martínez, a un paso de convertirse en nuevo arquero de Chelsea

Emiliano “Dibu” Martínez está a un paso de cambiar de club en la Premier League. Según informó Fabrizio Romano, Chelsea llegó a un acuerdo con Aston Villa para incorporar al arquero de la selección argentina a cambio de 7,5 millones de libras (aproximadamente 8,7 millones de euros). El periodista especializado en mercado de pases acompañó la información con su tradicional “Here we go” (aquí vamos), señal de que la operación está prácticamente cerrada.