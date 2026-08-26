Dibu Martínez quedó relegado en Aston Villa y dos gigantes de la Premier League buscan quedarse con él

Resumen para apurados
- Emiliano Martínez quedó relegado en Aston Villa por razones salariales y es pretendido por Chelsea y Tottenham en el cierre del mercado inglés.
- Tras frustrarse su pase a la Juventus, el club de Birmingham busca transferirlo para equilibrar su presupuesto luego de haber fichado a su reemplazante.
- Su posible traspaso a un gigante de Londres definirá la continuidad deportiva del arquero titular de la Selección argentina a sus 33 años.
El futuro de Emiliano "Dibu" Martínez se convirtió en una de las grandes incógnitas del cierre del mercado de pases europeo. El arquero argentino quedó relegado en Aston Villa, que necesita desprenderse de su elevado salario, mientras dos importantes equipos de Londres comenzaron a evaluar su incorporación.
La situación resulta llamativa por el peso que Martínez tuvo durante la última temporada. El marplatense fue una pieza importante del equipo conducido por Unai Emery, pero el escenario cambió durante el mercado de pases.
Aston Villa había proyectado su presupuesto contemplando una transferencia del argentino y avanzó en la contratación del japonés Zion Suzuki para reemplazarlo. Sin embargo, la salida del campeón del mundo no se concretó y su salario terminó quedando fuera de la planificación económica de la institución.
El escenario también repercutió en lo deportivo. Martínez no sumó minutos en el debut de Aston Villa en la Premier League, mientras atraviesa la recuperación de algunos inconvenientes físicos. Marco Bizot fue el elegido para ocupar el arco.
Así, después de seis años y 256 partidos con la camiseta del conjunto de Birmingham, su ciclo podría estar acercándose al final.
El pase a Juventus que se cayó a último momento
El destino de Martínez parecía estar en Italia. Juventus avanzó por su contratación y el acuerdo estuvo cerca de concretarse, pero finalmente la operación se frustró sobre el cierre de las negociaciones.
La "Vecchia Signora" cambió entonces de objetivo y terminó incorporando a Vicario.
Los motivos por los que se cayó la transferencia todavía no fueron revelados. Sin embargo, el periodista Gastón Edul anticipó que no estuvieron relacionados con cuestiones deportivas y aseguró que, cuando se conozcan después del cierre del mercado, la imagen del arquero dentro de la Selección argentina quedará todavía más fortalecida.
No fue la primera posibilidad importante que se frustró para Martínez en Inglaterra. Durante el mercado anterior también había existido la chance de incorporarse a préstamo al Manchester United.
Chelsea y Tottenham aparecen como posibles destinos
Con Aston Villa buscando una salida y el mercado entrando en su etapa decisiva, Martínez podría continuar su carrera en la Premier League.
Chelsea es uno de los clubes que aparece en escena. El argentino fue ofrecido al conjunto de Stamford Bridge durante las últimas horas y la dirigencia analiza la posibilidad de avanzar por su contratación.
El equipo londinense estudia alternativas para reforzar el arco después de la actuación de Robert Sánchez frente a Fulham en el comienzo del campeonato.
Tottenham es el otro interesado. Los "Spurs" también tienen al arquero argentino en carpeta mientras cuentan actualmente con Antonín Kinský y Martin Dúbravka como alternativas para el puesto.
El escenario deja a Martínez frente a días decisivos. Aston Villa necesita encontrarle una salida, Juventus quedó definitivamente atrás y dos clubes importantes de Londres aparecen como posibles destinos. A los 33 años, el futuro del arquero de la Selección argentina vuelve a convertirse en uno de los grandes temas del mercado europeo.